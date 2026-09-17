Par Peggy Demaison chez Alphalink

Le choix d’un hébergement est désormais un enjeu central de la gouvernance IT. Il nécessite de sélectionner un partenaire de confiance, capable d’exploiter les infrastructures, les applications et le système d’information dans les meilleures conditions. Ce choix structurant conditionne non seulement la bonne conduite des opérations quotidiennes, mais aussi la réussite des projets de modernisation, notamment avec l’émergence de nouveaux usages comme l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, le choix d’un hébergeur doit s’appuyer sur trois critères majeurs : la souveraineté, la sécurité et la performance.

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Ne pas sous-estimer le sujet de la souveraineté IT

L’actualité ne cesse de nous le rappeler : la maîtrise de ses infrastructures technologiques ne constitue plus un simple enjeu technique, mais un véritable levier de gouvernance. Avant même d’étudier en détail les offres des différents hébergeurs, il est donc essentiel de s’assurer de leur nationalité ainsi que du cadre réglementaire dans lequel ils évoluent. Le recours à certains services cloud peut, par exemple, avoir des conséquences importantes sur la confidentialité et le contrôle des données. Dans ce contexte, privilégier des solutions souveraines, françaises ou européennes, constitue une approche particulièrement pertinente, notamment pour les organisations évoluant dans des secteurs critiques, sensibles ou fortement concurrentiels.

La cybersécurité, un véritable critère de sélection

Confier ses données et ses applications à un prestataire externe suppose de pouvoir lui accorder une confiance totale. À ce titre, la sécurité constitue un critère de sélection stratégique. Deux dimensions doivent être évaluées avec attention : la sécurité physique des sites d’hébergement et la cybersécurité. Concernant les infrastructures, il est indispensable d’examiner les garanties proposées, qu’il s’agisse des dispositifs de contrôle d’accès, des systèmes de détection et de lutte contre les incendies ou encore des mécanismes de continuité d’activité. Parallèlement, le volet cybersécurité doit faire l’objet d’une analyse approfondie afin de s’assurer que les applications et les données bénéficient du plus haut niveau de protection : SOC, pare-feu, solutions de supervision, équipements de sécurité et expertise des équipes. La sécurité doit ainsi être envisagée dans sa globalité avant toute décision.

Pas d’hébergement de qualité sans performance

Proposer un hébergement performant suppose de s’appuyer sur des infrastructures robustes et sur une véritable excellence opérationnelle. La connectivité constitue notamment un élément déterminant, puisqu’elle garantit des niveaux de disponibilité élevés ainsi que des solutions adaptées aux différents besoins des entreprises. La capacité des infrastructures à accompagner les nouveaux usages est également un enjeu majeur. L’essor de l’intelligence artificielle, par exemple, nécessite des ressources de calcul importantes ainsi que des systèmes de refroidissement performants. Il est donc essentiel d’anticiper ces évolutions et de s’assurer que son hébergeur sera en mesure d’accompagner durablement ses besoins grâce à des solutions évolutives et sur mesure.

Plus qu’un simple sujet d’infrastructure, l’hébergement est désormais un véritable levier de souveraineté, de résilience et de compétitivité. Choisir son hébergeur, c’est choisir les fondations sur lesquelles reposera la capacité de l’entreprise à protéger ses données, à innover et à rester compétitive dans un environnement numérique en constante évolution.