Smart Global Governance annonce une évolution majeure de son identité de marque afin de mieux refléter l’élargissement de ses activités et sa vision stratégique. Désormais, le groupe s’organise autour de deux marques complémentaires : Optivalue.ai, dédiée à la création de valeur par l’intelligence artificielle souveraine, et Smart Global Governance, consacrée aux métiers de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC).

Cette nouvelle organisation traduit l’évolution naturelle de l’entreprise et la spécialisation de ses expertises. Avec Optivalue.ai, le groupe affirme sa volonté d’accompagner les organisations dans l’optimisation de la valeur créée grâce à une intelligence artificielle souveraine, conçue pour répondre à leurs enjeux stratégiques.

La marque Smart Global Governance conserve quant à elle son positionnement historique autour des solutions de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Cette activité, reconnue par de nombreux acteurs, poursuit son développement sous une identité dédiée, garantissant une meilleure lisibilité de chaque domaine d’expertise.

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Olivier GUILLO, Fondateur d’ Optivalue.ai « Avec Optivalue.ai, nous affirmons plus clairement notre ambition : mettre l’intelligence artificielle souveraine au service de la création de valeur de nos clients. Cette évolution de notre identité reflète l’élargissement de notre mission, tout en préservant l’excellence qui a fait la réputation de Smart Global Governance dans les métiers de la GRC. »

Au-delà de cette évolution de marque, les fondamentaux de l’entreprise demeurent inchangés. Les solutions développées par le groupe restent entièrement souveraines, conçues et opérées en Europe, dans le respect des exigences de maîtrise des données, de sécurité et de contrôle par les clients.

Cet engagement a récemment été distingué par l’obtention du Prix de la Souveraineté Technologique Européenne 2026, dans la catégorie Intelligence Artificielle, récompensant l’approche européenne et responsable portée par l’entreprise.