Une offre globale pour financer, déployer, sécuriser et gérer les équipements informatiques des entreprises.

Les entreprises doivent aujourd’hui faire évoluer régulièrement leur parc informatique tout en maîtrisant leurs investissements et en garantissant la disponibilité et la sécurité de leurs équipements.

Pour répondre à ces enjeux, NUMERYX associe désormais son offre de leasing informatique à ses services d’infogérance, afin de proposer une approche globale de la gestion du parc IT.

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Un modèle simple et flexible

Cette offre permet aux entreprises de financer leurs équipements informatiques sous forme de loyers et de bénéficier, en parallèle, d’un accompagnement complet pour leur exploitation au quotidien.

Les équipements sont ainsi intégrés dans une démarche globale comprenant notamment leur déploiement, leur configuration, leur maintenance, leur supervision et leur sécurisation.

Les bénéfices pour les entreprises

Réduire l’investissement initial grâce au financement des équipements sous forme de loyers.

Maîtriser les coûts avec des dépenses prévisibles sur la durée du contrat.

Moderniser régulièrement le parc IT en facilitant le renouvellement des équipements.

Déléguer la gestion informatique grâce aux services d’infogérance NUMERYX.

Améliorer la sécurité et la disponibilité des postes et infrastructures.

Disposer d’un interlocuteur unique pour le matériel et les services IT associés.

Une offre IT pensée sur l’ensemble du cycle de vie

En associant leasing et infogérance, NUMERYX propose aux entreprises une approche qui couvre l’ensemble du cycle de vie de leur parc informatique : de la mise à disposition des équipements à leur exploitation quotidienne, jusqu’à leur renouvellement.

Cette approche permet aux entreprises de transformer un investissement matériel en un service IT global, prévisible et évolutif, tout en se concentrant sur leur activité.

Ayadi Mondher chez Numeryx « Avec cette nouvelle offre, NUMERYX souhaite aller au-delà de la simple fourniture d’équipements informatiques. Notre ambition est de proposer aux entreprises une solution globale leur permettant de financer, déployer, exploiter, sécuriser et renouveler leur parc IT plus simplement. En associant le leasing de matériel à nos services d’infogérance, nous leur permettons de bénéficier d’un environnement informatique plus flexible, maîtrisé et évolutif, tout au long du cycle de vie de leurs équipements. »