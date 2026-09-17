Par Toan NGUYEN, Président de Shortways

La migration vers SAP S/4HANA s’impose aujourd’hui comme un chantier prioritaire pour les entreprises encore équipées de SAP ECC. SAP a officiellement annoncé que la fin du support principal (mainstream maintenance) de SAP ECC 6.0 et de la SAP Business Suite 7 est fixée au 31 décembre 2027. Après cette date, SAP cessera de fournir la maintenance standard : correctifs, mises à jour fonctionnelles et correctifs de sécurité réguliers. Une option de maintenance étendue, payante, restera possible jusqu’au 31 décembre 2030pour certains clients disposant des derniers enhancement packages. Toutefois, cette période ne fait plus partie du support principal officiel.

Pour les chefs de projet et responsables d’applications Finance, Achats, Logistique et Production, l’enjeu est donc double : réussir la bascule vers S/4HANA dans les délais, tout en sécurisant l’appropriation des nouveaux processus par les utilisateurs, sans dépendre exclusivement de ressources externes devenues rares. Car si la migration est souvent pensée sous l’angle technique son succès repose en réalité sur un facteur déterminant : l’adoption utilisateur.

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Migration vers SAP S/4HANA : quels changements pour les équipes Finance, Achats, Logistique ou encore Production ?

La transformation vers S/4HANA ne se limite pas à une évolution technique. Elle introduit un nouveau modèle de données simplifié, des traitements en temps réel et une expérience utilisateur modernisée via SAP Fiori. Les anciennes transactions sont rationalisées, certaines disparaissent, d’autres sont remplacées par des applications orientées rôles. Les écrans deviennent plus analytiques et contextualisés. Pour les équipes Finance, cela signifie par exemple une nouvelle manière d’aborder les cycles de clôture ou le suivi budgétaire. Pour les Achats, les validations et la gestion des demandes peuvent être présentées différemment, avec une navigation revue.

Même dans un scénario Brownfield, où l’on conserve une partie des paramétrages existants, les impacts fonctionnels restent significatifs. Dans un projet Greenfield, la transformation est encore plus profonde, car les processus sont souvent repensés.

La migration SAP S/4HANA devient donc un projet de transformation métier à part entière.

Les risques métiers d’une migration mal accompagnée

Une migration technique réussie ne garantit pas une migration opérationnelle réussie.

Les projets ERP échouent rarement pour des raisons purement techniques. Ils échouent plus souvent en raison d’une adoption partielle ou d’une résistance au changement.Dans le contexte d’un passage à S/4HANA, plusieurs risques apparaissent rapidement si la conduite du changement est sous-estimée et l’accompagnement utilisateur insuffisant :

Les équipes cherchent leurs repères dans les nouveaux écrans

Les erreurs de saisie augmentent temporairement

Les tickets de support explosent

Les délais de traitement s’allongent

Les utilisateurs perdent confiance dans le nouvel environnement

Les utilisateurs Finance et Achats travaillent sous contrainte de délais. Ils n’ont pas le temps d’explorer les nouvelles applications Fiori ou de comprendre les subtilités d’un écran repensé. Dans les environnements Finance, ces dérives peuvent impacter directement la qualité des données et les cycles de clôture. Dans les Achats, elles peuvent ralentir les processus d’approvisionnement ou générer des anomalies de paramétrage. L’enjeu n’est donc pas seulement d’expliquer les nouveautés, mais d’assurer une transition progressive, sécurisée, en continu , au moment même où l’utilisateur exécute son processus.

Accompagner efficacement la transition

Pour sécuriser une migration vers SAP S/4HANA, il est important d’apporter une assistance aux utilisateurs directement dans leur environnement de travail, au moment où ils exécutent un processus ou rencontrent une difficulté.

Cette assistance peut être déployée dans différents environnements :

SAP S/4HANA on-premise

SAP S/4HANA cloud privé

SAP S/4HANA cloud public

Les applications développées sur SAP BTP ainsi que les applications reposant sur l’expérience utilisateur Fiori

Lors de la transition vers S/4HANA, plusieurs dispositifs peuvent faciliter l’adoption des nouveaux processus et interfaces :

Des notifications contextuelles permettant de présenter les évolutions d’un écran ou d’informer sur le remplacement d’anciennes transactions.

Des guides interactifs accompagnant les utilisateurs dans l’exécution des processus clés, en tenant compte des rôles et des contextes métier.

Des aides contextuelles expliquant les nouvelles terminologies, les champs modifiés ou les évolutions des règles de gestion.

Des contenus d’assistance actualisés afin de maintenir la cohérence des informations après la mise en production.

Des mécanismes de qualification des demandes permettant de recueillir les informations nécessaires directement depuis l’application et de les transmettre aux outils de gestion des incidents ou des demandes.

Cette approche contribue à faciliter la prise en main des nouveaux outils, à améliorer la qualité des demandes adressées aux équipes de support et à limiter les impacts opérationnels liés à la phase de transition.

Les principaux bénéfices observés sont :