Cette nouvelle génération de modules permet d’augmenter la capacité des installations, de renforcer leur cybersécurité et de faire évoluer les infrastructures existantes tout en préservant les investissements déjà réalisés.

Mercury Security, leader des architectures ouvertes de contrôle d’accès et marque du groupe HID, dévoile sa nouvelle série de modules d’entrées/sorties Mercury S4.

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Cette nouvelle génération de modules intelligents permet aux organisations de moderniser et d’étendre leurs infrastructures de contrôle d’accès physique en s’appuyant sur les équipements déjà en place.

Alors que les organisations développent leurs sites, adoptent les technologies cloud et mobiles et doivent répondre à de nouvelles exigences de cybersécurité, beaucoup cherchent également à moderniser des infrastructures de contrôle d’accès vieillissantes sans supporter le coût et les perturbations liés à des remplacements répétés de matériel.

Les modules Mercury S4 prolongent l’architecture éprouvée des contrôleurs intelligents Mercury avec une plateforme sécurisée et modulaire. Elle permet d’augmenter plus facilement la capacité des systèmes, d’assurer leur continuité de fonctionnement et de préparer l’intégration de futures technologies.

« Les infrastructures de sécurité sont conçues pour durer de nombreuses années, alors même que les technologies continuent d’évoluer », explique Steve Lucas, Vice-président des ventes chez Mercury Security. « Nous avons conçu la plateforme S4 pour permettre à nos clients de continuer à étendre et adapter leurs systèmes dans le temps, tout en protégeant les investissements déjà réalisés. Ces modules constituent la prochaine évolution de l’écosystème Mercury de contrôle d’accès : ils renforcent la cybersécurité, améliorent les performances et proposent une nouvelle configuration haute densité qui réduit l’encombrement global du système. »

Une compacité inédite pour simplifier le travail des intégrateurs

Face à la saturation croissante des répartiteurs IT et des locaux techniques, les intégrateurs et responsables d’infrastructures sont contraints d’optimiser chaque centimètre carré. La plateforme S4 résout directement cette contrainte :

Capacité doublée à encombrement constant : Le nouveau module d’interface lecteurs MR54-S4 gère 4 portes dans le format physique habituellement requis pour 2 portes.

Densité et connectivité : Chaque unité prend en charge jusqu’à 12 entrées et 8 lecteurs.

Déploiement simplifié : En réduisant le nombre d’armoires et de panneaux de contrôle, les intégrateurs diminuent la complexité du câblage, accélèrent la mise en service et limitent les interventions sur site — premier poste de coût lors d’une modernisation de parc.

Secure by Design : une architecture prête pour le Cyber Resilience Act et le post-quantique

La cybersécurité a constitué un élément central de la conception des modules Mercury S4.

Ils reposent sur une architecture dont la sécurité est intégrée dès la conception et associent plusieurs mécanismes de protection matériels. Ceux-ci visent à répondre à l’évolution des cybermenaces et des exigences réglementaires, tout en assurant la résilience nécessaire aux environnements critiques de sécurité physique.

Parmi ces mécanismes figure le démarrage sécurisé (Secure Boot). Il établit une racine de confiance matérielle et empêche l’exécution de tout microprogramme non autorisé ou altéré.

Cette protection est complétée par un module d’accès sécurisé (SAM) certifié EAL6+ selon les Critères Communs, qui contribue à sécuriser la gestion des clés.

La plateforme intègre également des capacités de cryptographie post-quantique, afin de contribuer à protéger les installations contre de futures menaces.

Cet enjeu prend une importance croissante en Europe. La Commission européenne a publié une feuille de route coordonnée appelant les États membres à sécuriser les systèmes à haut risque et les infrastructures critiques d’ici 2030.

La plateforme s’inscrit également dans des référentiels reconnus du secteur, notamment ceux du Center for Internet Security (CIS) et du National Institute of Standards and Technology (NIST), ainsi que dans l’évolution des exigences du Cyber Resilience Act (CRA). L’objectif est de contribuer à réduire les risques et à accompagner les exigences de conformité sur le long terme.

Une architecture ouverte conçue pour évoluer

Mercury a conçu la plateforme S4 pour intégrer de nouvelles capacités sans imposer le remplacement complet des équipements à chaque évolution technologique.

Pour les organisations gérant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de portes, cette approche peut réduire le nombre de remplacements de panneaux, les opérations de recâblage et les interventions techniques sur les différents sites.

La main-d’œuvre représentant souvent une part importante du coût d’une modernisation d’infrastructure, la réduction de ces interventions sur site peut contribuer à diminuer les coûts sur l’ensemble du cycle de vie.

Les équipes de sécurité peuvent ainsi faire évoluer leur infrastructure progressivement, en fonction de leurs besoins.

La gamme Mercury S4 offre une base flexible pour étendre les systèmes de contrôle d’accès tout en préservant les principes d’ouverture, d’interopérabilité et de protection des investissements qui caractérisent les installations Mercury.

Des performances renforcées

Reposant sur l’architecture ouverte Mercury, la gamme S4 associe un niveau de cybersécurité renforcé à des capacités de traitement accrues.

Elle offre six fois plus de mémoire et huit fois plus de capacité de stockage que les générations précédentes. Sa conception modulaire assure également une large interopérabilité et permet d’adapter l’infrastructure à l’évolution des besoins.

La plateforme assure une compatibilité avec les générations précédentes et futures. Les responsables de la sécurité peuvent ainsi moderniser progressivement leurs infrastructures tout en limitant les perturbations sur les installations existantes.

Ces choix de conception reflètent également les enseignements des études menées régulièrement par Mercury auprès des professionnels du contrôle d’accès.

Elles font ressortir deux priorités : suivre l’évolution des normes de cybersécurité et de protection des données, et préserver la compatibilité avec les technologies existantes et futures.

Ces résultats témoignent d’une demande croissante pour des plateformes de contrôle d’accès capables de concilier modernisation et protection des investissements sur le long terme.