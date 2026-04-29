Pour sa 7ème édition, Marketplace To Be a rassemblé 12 marketplaces et plus de 100 marchands à Paris. 125 rendez-vous en speed-dating en 2 heures. Aucun autre événement en France ne propose ce format.

Le rendez-vous qui n’existait pas

Avant Marketplace To Be, les marques de la verticale Maison, Bricolage & Jardin n’avaient aucun rendez-vous dédié pour rencontrer les marketplaces européennes de leur secteur. Les salons généralistes du e-commerce, aussi utiles soient-ils, diluent cette verticale parmi des centaines d’autres sujets. Les marques s’y croisent sans se parler. Les bons interlocuteurs sont difficiles à identifier. Les échanges concrets, rares.

eTAIL agency a créé Marketplace To Be pour combler ce vide. Un événement 100% dédié à la mise en relation entre marques et marketplaces du Home & Brico.

Cs chiffres qui parlent d’eux-mêmes pour cette 7ème édition

Jeudi 16 avril 2026, au 21 Boulevard Haussmann à Paris dans les locaux de GS1 France, la 7ème édition de Marketplace To Be a une nouvelle fois démontré la puissance de ce format.

125 rendez-vous en speed-dating

2 heures de sessions (16h – 18h)

11 marketplaces réunies au même endroit

100+ marchands du secteur Home, Brico & Jardin

11 marketplaces réunies au même endroit

Jamais autant de marketplaces majeures de l’univers Maison-Brico n’avaient été réunies simultanément en France pour rencontrer des marques en face-à-face : Amazon (Seller & Vendor), Leroy Merlin, ManoMano, Castorama, Cdiscount, Conforama, bol, Kaufland Global Marketplace, Maisons du Monde, Home24 et Vente-Unique.

Autant d’acteurs majeurs, réunis simultanément et disponibles pour des échanges en face-à-face avec les marques.

Un format plébiscité par les marques

Le principe de Marketplace To Be est simple : chaque marque dispose de créneaux de 20 minutes en face-à-face avec les marketplaces de son choix. Pas de conférence passive. Pas de stand à visiter entre deux allées bondées. Du concret, du direct, de l’efficace. En 2 heures, une marque peut rencontrer jusqu’à 6 marketplaces et repartir avec des contacts qualifiés, des réponses précises sur les conditions d’entrée, la logistique, l’assortiment.

Les retours des participants confirment l’impact de ce format.

« Les opportunités ne se trouvent pas. Elles se créent. Cet événement en a été une parfaite illustration. J’ai particulièrement apprécié la possibilité de croiser et d’échanger, dans un cadre à la fois structuré et informel, avec nos partenaires fabricants et marketplaces (…) Ces discussions ouvertes sont souvent celles qui font émerger les meilleures idées. Celles qui, demain, font la différence. »

Christine Francoulon, CEO de Batinea (OGS Distribution)

« Cet événement représente bien ce qu’est eTAIL agency : un facilitateur, un connecteur entre les acteurs de l’écosystème. Marketplace To Be, nous l’avons créé pour les marques, pour les marketplaces, pour l’écosystème. Parce que ce rendez-vous n’existait nulle part ailleurs. »

Martin Gentil, Managing Director d’eTAIL agency

Une keynote d’exception

La soirée s’est poursuivie avec une keynote de Paul-Louis Villeroy de Galhau, représentant de Villeroy & Boch, maison fondée il y a 278 ans. Son témoignage sur la conquête des marketplaces par une marque historique a marqué les esprits : comment concilier héritage, distribution traditionnelle et transformation digitale sans se renier ? Une prise de parole qui a offert aux participants une perspective concrète sur les enjeux de ce canal.

Un cocktail dînatoire et un temps de networking ont prolongé les échanges jusqu’en fin de soirée. eTAIL agency prépare d’ores et déjà les prochaines éditions avec l’ambition d’élargir le format à d’autres verticales et d’autres géographies.