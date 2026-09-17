Par Fréderic CHIAPPARA chez Cleansoft

Les professionnels de l’hébergement occupent une place centrale dans les stratégies de transformation numérique des entreprises. Dans ce contexte, la disponibilité, la performance et la résilience des datacenters sont devenues des enjeux majeurs. Garantir leur maintien en conditions opérationnelles, tout en évitant toute interruption de service, constitue désormais un impératif stratégique.

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L’enjeu ne consiste plus seulement à maintenir les infrastructures en fonctionnement, mais à réaliser des opérations techniques complexes sans compromettre la continuité d’exploitation. Cette approche permet d’améliorer durablement les performances des installations, de limiter les risques, les coûts et les impacts sur l’activité.

Levage d’équipements IT en exploitation

Le remplacement de planchers techniques défaillants en environnement d’exploitation en est une parfaite illustration. Grâce à des techniques de levage spécifiques des équipements IT, il est possible d’intervenir sans arrêter les infrastructures. Cette méthode sécurise l’ensemble des installations, optimise leur fonctionnement et augmente leur durée de vie ainsi que leur capacité de charge. Elle permet également de limiter les coûts et les délais d’intervention par rapport à une reconstruction complète, tout en contribuant à réduire la consommation énergétique et à améliorer les conditions de travail des équipes. Surtout, elle garantit la continuité d’exploitation, condition indispensable au fonctionnement des datacenters.

Dépollution et micro dépoussiérage

La dépollution et le micro-dépoussiérage constituent un autre levier essentiel de performance. La présence de particules fines dans les salles informatiques nuit au refroidissement des équipements et accélère leur vieillissement. Des opérations de nettoyage approfondi permettent d’assainir durablement l’air ambiant et de restaurer des conditions de fonctionnement optimales. Ces interventions réduisent significativement le risque de panne, facilitent l’identification de dysfonctionnements potentiels avant qu’ils ne deviennent critiques et améliorent le confort de travail des équipes de maintenance.

Optimisation de l’économie d’énergie

L’optimisation de la performance énergétique repose quant à elle sur une analyse fine du comportement thermique et aéraulique du datacenter. Des relevés précis permettent d’identifier les points chauds, les défauts de circulation de l’air frais ou encore les déperditions énergétiques. À partir de ces diagnostics, des solutions d’optimisation peuvent être mises en œuvre afin d’améliorer l’efficacité énergétique des installations, de réduire les coûts d’exploitation et de limiter les risques d’arrêt liés à des déséquilibres thermiques.

Ces expertises, auxquelles peuvent naturellement s’ajouter d’autres interventions spécialisées, démontrent que le maintien en conditions opérationnelles dépasse largement le simple cadre de la maintenance. Il constitue une véritable démarche industrielle visant à préserver la disponibilité des infrastructures, à renforcer leur performance, à améliorer leur efficacité énergétique et à accompagner durablement les exigences croissantes de continuité de service des entreprises.