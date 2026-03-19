IBM a finalisé le 17 mars l’acquisition de Confluent, annoncée en décembre dernier pour 11 milliards de dollars. Comme indiqué lors de l’annonce initiale, le groupe d’Armonk a racheté l’ensemble des actions en circulation de l’éditeur pour 31 dollars par titre. L’opération boucle ainsi le rapprochement avec un spécialiste du streaming de données fondé par l’équipe à l’origine d’Apache Kafka, et constitue la plus importante acquisition d’IBM depuis Red Hat.

Avec cette acquisition désormais bouclée, IBM met en avant l’intégration de Confluent avec plusieurs briques clés de son portefeuille, dont watsonx.data, IBM MQ, webMethods Hybrid Integration et IBM Z. L’objectif est de relier les flux de données en temps réel aux environnements d’IA, d’automatisation et d’intégration du groupe, afin d’alimenter applications et agents avec des données actualisées en continu.

IBM estime en effet que le principal frein au déploiement de l’IA en production ne réside plus seulement dans l’accès à la donnée, mais dans la capacité à exploiter des données fiables, contextualisées et disponibles en temps réel. Confluent doit précisément apporter cette brique de flux d’informations en continu, en complément des actifs déjà détenus par IBM dans la donnée, l’intégration et l’infrastructure.

Confluent apporte à IBM une base installée de plus de 6 500 clients, dont 40% du Fortune 500, ainsi qu’une technologie déjà déployée dans des cas d’usage critiques de traitement d’événements et de transactions. L’ajout de cette technologie au portefeuille d’IBM permet de répondre à la promesse, formulée lors de l’annonce du rachat, d’une plateforme intelligente de données pour l’informatique d’entreprise conçue spécialement pour l’IA.

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