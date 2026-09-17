Par Sébastien MARCHE, Directeur général d’Experteam

Longtemps abordée sous l’angle de l’expérimentation, l’intelligence artificielle est entrée dans une nouvelle phase décisive pour les entreprises de services du numérique. Pour les ESN l’heure n’est plus à la découverte des usages, mais à leur structuration et leur intégration dans les modèles opérationnels. L’enjeu est désormais clair : transformer une technologie largement accessible en un levier durable de compétitivité. Car demain, la différence ne se fera plus sur la capacité à utiliser l’IA, mais sur la manière de l’orchestrer.

De l’usage individuel à la performance collective

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Aujourd’hui encore, dans beaucoup d’organisations, l’IA reste une affaire individuelle.

Si cette approche permet d’accéder à des gains de productivité immédiats, elle ne transforme pas durablement l’entreprise. Le véritable changement s’opère lorsque l’IA cesse d’être un assistant personnel pour devenir un moteur collectif de performance. Les ESN peuvent alors concevoir des agents capables d’orchestrer des séquences complètes de travail : analyse d’appels d’offres, préparation de comités de décision, production de reporting ou encore accompagnement de l’onboarding.

Le sujet n’est plus d’utiliser l’IA pour aller plus vite individuellement, mais de repenser les chaînes de valeur pour automatiser et fiabiliser des processus entiers. Dans ce nouveau paradigme, la valeur ne réside plus dans l’outil, mais dans l’intelligence avec laquelle il est intégré au sein des métiers.

Industrialiser l’IA : un défi organisationnel

Contrairement aux idées reçues, le principal défi de l’industrialisation de l’IA n’est pas technologique. Il est d’abord organisationnel. Structurer des feuilles de route, prioriser les cas d’usage et coordonner étroitement des équipes métiers et techniques devient alors indispensable. Chaque agent se pilote comme un projet à part entière, avec ses phases de cadrage, de développement et d’amélioration continue.

Cette dynamique nous impose également de transformer en profondeur nos modes de delivery et de repenser la manière dont nous concevons, déployons et faisons évoluer les usages de l’IA dans la durée. Elle amène les ESN à adopter des approches plus transverses et collaboratives, capables de s’inscrire dans le temps long malgré la pression et les contraintes opérationnelles.

Au fil des projets, nous faisons tous le même constat : la difficulté ne réside pas tant dans la conception des agents que dans leur évolution dans la durée. Maintenir les bonnes priorités, garantir un niveau d’engagement collectif suffisant et faire évoluer les pratiques deviennent des conditions nécessaires pour éviter l’effet « prototype » et inscrire réellement l’IA dans les usages.

Au-delà de la promesse technologique, la capacité d’exécution devient dès lors le véritable facteur de compétitivité.

Expérience utilisateur et automatisation : un nouveau standard

L’un des changements les plus profonds apportés par l’IA générative pour les ESN concerne le pilotage de l’expérience utilisateur.

En exploitant les données issues des environnements de travail, les ESN disposent aujourd’hui des moyens de mesurer objectivement la qualité de service, de détecter les signaux faibles et d’intervenir de manière proactive avant même qu’un incident ne devienne visible. L’objectif final est d’être capable de diagnostiquer et de corriger une dégradation d’expérience avant que l’utilisateur ne soit impacté. Cette logique prédictive est en train de redéfinir les standards du service.

Gouvernance et adoption : les conditions du passage à l’échelle

La généralisation de l’IA ne peut toutefois se faire sans cadre. La maîtrise des données, le contrôle des usages et la sécurisation des environnements deviennent des prérequis incontournables. Mais le principal défi reste humain. L’enjeu n’est pas de faire de chaque utilisateur un expert technique, mais de diffuser une culture commune de l’IA et de favoriser l’émergence de cas d’usage concrets.

Expérimenter, partager et former permet d’initier une dynamique collective et d’ancrer durablement l’IA dans les pratiques. Les « champions internes » et les logiques d’apprentissage par la pratique jouent ici un rôle clé pour accélérer l’adoption.

Transformer l’IA en avantage concurrentiel

À mesure que l’IA se diffuse, la technologie elle-même cesse d’être un facteur différenciant. La véritable différence se joue désormais dans la capacité à structurer les usages, à les intégrer aux processus, à les gouverner, à les déployer à grande échelle et à les faire évoluer dans la durée. Les ESN qui réussiront cette transformation ne seront pas simplement plus performantes : elles contribueront à redéfinir les standards du secteur.