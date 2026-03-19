SAP a officialisé le 19 mars le lancement de SAP Sovereign Cloud en France en partenariat avec Bleu. L’offre sera proposée sur la plateforme cloud de l’opérateur français détenu par Orange et Capgemini, qui repose sur les services cloud de Microsoft et vise la qualification SecNumCloud 3.2. Elle cible en priorité les administrations, les opérateurs d’importance vitale (OIV), les opérateurs de services essentiels (OSE) et, plus largement, les organisations appelées à traiter des données sensibles ou des charges de travail critiques.

À travers ce partenariat, SAP entend proposer des services SaaS souverains hébergés et opérés en France, dans un cadre aligné avec les exigences françaises de sécurité, de gouvernance et de résilience. L’objectif est de permettre aux organisations réglementées de moderniser leurs systèmes d’information sans sortir d’un environnement de confiance, protégé contre les législations non européennes à portée extraterritoriale.

Sur le plan fonctionnel, SAP indique qu’environ 80% de ses outils devraient être disponibles sur Bleu d’ici à la fin de l’année. Le périmètre initial comprendra en priorité les briques les plus demandées sur les projets critiques, à commencer par S/4HANA, SAP Business Technology Platform (BTP), SuccessFactors ainsi que des fonctions de reporting.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large dévoilée par SAP en septembre 2025. L’éditeur avait alors annoncé un programme de 20 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2035 pour développer un cloud souverain européen. SAP présentait alors trois grandes briques de son dispositif : SAP Cloud Infrastructure, une offre souveraine sur site, et des partenariats locaux, citant notamment Delos Cloud en Allemagne et désormais donc Bleu en France.

Côté calendrier, l’offre est commercialement disponible dès maintenant. Sa mise en service opérationnelle sera graduelle et prendra tout son sens avec la qualification SecNumCloud de Bleu, que son PDG Jean Coumaros espère décrocher avant la fin 2026.