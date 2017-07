Depuis sa reprise par Bain Capital, Symantec est frappé d’une véritable fringale d’acquisitions. Quelques jours après avoir annoncé le rachat de l’éditeur israélien de solutions de cybersécurité Fireglass, Symantec récidive et indique qu’il est entré en négociation afin de mettre la main sur une autre pépite israélienne, Skycure, dont la technologie de prédiction des menaces va enrichir son offre de cyberdéfense. Les conditions financières de l’opération ne sont pas spécifiées.

Skycure s’appuie sur l’intelligence artificielle et sur l’apprentissage machine pour développer une solution intégrée de protection proactive des terminaux mobiles sous iOS, Android et Windows contre les menaces et les vulnérabilités. Cette solution sera intégrée aux lignes de produit SEP Cloud et Norton Mobile.

« Une des pires hypothèses qui existent dans le monde actuel est qu’un mobile sous iOS ou sous un autre OS apporté dans l’entreprise par un employé est en principe sécurisé mais que les applications et les données de ces mobiles subissent des attaques de plus en plus nombreuses. Nous pensons que demain, la main d’œuvre sera complètement mobile, ce qui nécessitera une solution de cyberdéfense qui l’accompagnera dans ses déplacements », commente dans un communiqué le CEO de Symantec, Greg Clark. « La mobilité est un composant central de notre stratégie et l’acquisition de Skysecure est une étape majeure de la réalisation de celle-ci. Ensemble, nous allons offrir à la génération cloud une architecture de cyberdéfense intégrée qui protègera les consommateurs, les terminaux mobiles et les réseaux à travers iOS, Android et Windows. »

Selon Symantec, cette acquisition devrait également lui permettre de se positionner parmi les partenaires stratégiques des opérateurs en offrant à ceux-ci des solutions de sécurité destinées à leurs clients. L’offre de Skycure est validée par les entreprises du Global 2000 (classement annuel des 2.000 plus grandes sociétés par actions mondiales publié par le magazine américain Forbes), opérant dans les secteurs de la santé et de la finance.