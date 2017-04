Microsoft a profité de la foire de Hanovre, qui se déroule jusqu‘au 28 avril, pour dévoiler IoT Central, une offre SaaS censée réduire la complexité des solutions IoT ainsi que le précise l’éditeur sur son blog. La solution doit en effet permettre aux clients et partenaires de bâtir des scénarios IoT sans avoir au préalable une expertise du cloud.

« S’appuyant sur Azure Cloud, Microsoft IoT Central simplifie les procédures de développement et permet aux clients de démarrer plus facilement et rapidement leurs projets, rendant la transformation numérique plus accessible à chacun », précise la firme de Redmond. « Cette nouvelle offre SaaS IoT a permet d’augmenter considérablement la vitesse avec laquelle les fabricants peuvent innover et mettre de nouveaux produits sur le marché, ainsi que de réduire les obstacles à la création de solutions IoT qui génèrent de nouvelles opportunités de revenus et de meilleures expériences pour les clients, »

La solution est proposée parallèlement à l’offre PaaS Azure IoT Suite destinée aux experts, laquelle permet une personnalisation poussée et un contrôle total du traitement des informations provenant de l’IoT (collecte, traitement) et du pilotage des objets connectés.