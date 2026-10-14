LABEL4.AI, deeptech française spécialisée dans l’identification et la traçabilité des contenus générés ou manipulés par intelligence artificielle, a été distinguée par le prix i-Lab 2026 du Concours d’innovation de l’État pour sa plateforme de détection des deepfakes en temps réel et en local.

Le prix a été remis à Paris en présence d’Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, et de Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement.

Depuis 1999, le concours i-Lab distingue des projets de création d’entreprises de technologies innovantes issus de la recherche française. LABEL4.AI figure parmi les 69 lauréats de la promotion 2026. Cette distinction constitue pour l’entreprise une reconnaissance importante du travail engagé depuis sa création et du passage de résultats issus de la recherche publique à une technologie destinée à répondre à des enjeux opérationnels.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

CROMA : détecter les deepfakes en temps réel, sans faire sortir les données

Le projet récompensé, CROMA, part d’un principe simple : permettre la détection de deepfakes en temps réel et directement sur la machine de l’utilisateur, sans transfert de données sensibles vers une infrastructure distante. Cette approche vise notamment à répondre à un double enjeu : identifier des contenus manipulés avec suffisamment de rapidité pour intervenir dans des usages réels, tout en préservant la confidentialité des données analysées.

CROMA s’appuie sur les expertises croisées de l’Inria et du CNRS, transformées par l’équipe de LABEL4.AI en un agent capable de fonctionner sur un poste informatique ordinaire.

Une distinction qui récompense un travail collectif

Ce prix revient en premier lieu à l’équipe technique qui a permis de transformer des travaux de recherche en une solution opérationnelle : Vivien Chappelier, Rony Abecidan, Ph.D, et Corinne Naturel, avec le soutien d’Antoine Vialle.

Nicolas Bodin, CEO chez Label4.ai « Nous remercions également le Gouvernement, Bpifrance et le programme France 2030 pour leur soutien et pour la confiance exprimée à travers cette distinction. Pour LABEL4.AI, ce prix i-Lab marque une nouvelle étape dans le développement de notre offre et, plus largement, dans sa volonté de transformer les avancées de la recherche française en solutions concrètes face aux nouveaux enjeux de confiance liés à l’intelligence artificielle. »