Le champion européen du Bug Bounty et de la gestion des vulnérabilités, annonce le rachat de Sekost, jeune éditeur français spécialisé dans l’audit de cybersécurité. Il s’agit de la première opération de croissance externe de la scale-up créée en 2015.

Les deux sociétés se connaissent de longue date : Christophe Hauquiert, cofondateur et CTO de Sekost, fut l’un des premiers hackers éthiques actifs de YesWeHack. Ce dernier est devenu depuis le premier client de Sekost, dont le scanner est intégré à son outil de gestion de la surface d’attaque (ASM pour Attack Surface Management).

Accélérer sur le marché des PME

Basée en France et forte de cinq collaborateurs, la société Sekost a bâti sa réputation sur la réalisation d’audits compréhensibles pour les dirigeants de PME. Avec près de 400 entreprises déjà auditées et environ 1 000 scans opérés, l’éditeur enregistre une croissance soutenue, faisant plus que doubler son chiffre d’affaires chaque année depuis deux ans. Rentable, il vise le cap du million d’euros d’ARR en 2026.

YesWeHack prévoit de conserver l’entité et son positionnement PME, tout en lui donnant de nouveaux moyens de développement : débouchés internationaux via sa couverture mondiale, accélération de sa roadmap produits avec une nouvelle offre de suivi en continu dès fin 2025, et un accompagnement à la conformité NIS2 intégré dès 2026, support renforcé.

