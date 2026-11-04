À l’occasion du VIP Distribution Event, Snom a appelé a rencontré les représentants des principaux partenaires internationaux. Au centre de cet événement, de nouvelles opportunités de marché, des stratégies commerciales et le développement du portefeuille.

Au cours des six derniers mois, Snom a élargi son réseau international avec plus de 500 nouveaux partenaires, renforçant sa présence sur les principaux marchés EMEA et APAC. C’est dans ce contexte que s’est tenu le VIP Distribution Event de Snom ; les principaux partenaires commerciaux du fournisseur y ont discuté des priorités de développement de l’entreprise, de l’évolution du portefeuille et des nouvelles opportunités de marché. La rencontre s’adressait aux distributeurs Platinum et Gold de l’entreprise et à des partenaires sélectionnés pour leur potentiel. Après l’édition 2024, organisée près de Barcelone, Snom a choisi l’Italie — où l’entreprise possède son propre bureau depuis 2009 —, confirmant ainsi l’importance qu’elle accorde aux échanges directs avec ses partenaires présents sur les marchés locaux.

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Un réseau en expansion : la croissance passe par le canal

Le renforcement du réseau commercial représente l’un des résultats les plus significatifs du parcours stratégique entamé par Snom au cours de la dernière année et demie. L’expansion de la présence sur le marché s’accompagne d’une intégration toujours plus étroite des activités commerciales et marketing, qui permet d’accompagner les partenaires non seulement avec des produits innovants, mais aussi grâce à des actions de génération de prospects, de formation et de développement commercial à l’échelle locale. L’évolution du programme partenaire et le renforcement des activités de formation contribuent également à soutenir ce développement, avec des initiatives dédiées aux différentes familles de produits et aux scénarios d’application correspondants. L’objectif n’est pas seulement d’augmenter le nombre d’opérateurs impliqués, mais de leur fournir les outils et les compétences nécessaires pour faire face à des projets de plus en plus complexes et saisir les opportunités offertes par les différents segments de marché.

« Le recrutement de plus de 500 nouveaux partenaires en seulement six mois confirme la validité de notre stratégie de croissance internationale et l’intérêt du marché pour les solutions Snom », commente Fabio Albanini, Senior Vice President Sales & Operations chez Snom. « Mais le nombre de partenaires, à lui seul, ne suffit pas à mesurer le succès d’une stratégie commerciale. Pour nous, il est essentiel de construire des collaborations durables, de comprendre les besoins spécifiques de chaque marché et de créer les conditions permettant à nos partenaires de développer de nouvelles opportunités commerciales. La rencontre de Rome a été un moment particulièrement important dans cette direction ».

Stratégies partagées et nouvelles opportunités commerciales

Au cours des deux journées, les responsables des divisions Product Management, Sales et Marketing ont présenté les principales orientations de développement de l’entreprise, offrant aux distributeurs une vision des stratégies commerciales, des feuilles de route des produits et des initiatives prévues pour soutenir le Channel. Parmi les thèmes abordés, une attention particulière a été accordée au segment de l’hôtellerie, dans lequel Snom a introduit un portefeuille spécifique il y a à peine deux ans, et aux particularités des marchés des entreprises et des opérateurs, caractérisés par des besoins de conception, technologiques et commerciaux différents. Le programme a également permis d’approfondir les nouveautés du programme partenaires, les stratégies de développement propres à chaque pays, ainsi que le rôle du marketing et de la communication pour stimuler la demande et accompagner les distributeurs dans le développement de leur activité. Aux sessions collectives se sont ajoutées des présentations des différentes gammes de produits et des entretiens individuels approfondis. Les participants ont ainsi pu examiner les spécificités de leurs marchés respectifs et échanger directement avec les responsables des différents services de l’entreprise.

Un portefeuille de plus en plus articulé pour répondre aux besoins des marchés

L’élargissement du réseau de distribution va de pair avec l’évolution du portefeuille Snom, qui continue de se développer pour répondre à un éventail de plus en plus large d’exigences applicatives. Avec l’introduction du nouveau haut de gamme D895M, Snom a complété et relancé la série D8xx de ses terminaux IP professionnels. Parallèlement, le développement des solutions sans fil et du portefeuille hospitalité, ainsi que les nouvelles innovations de produits prévues en 2027, ouvrent de nouvelles opportunités de conception, même dans les environnements qui nécessitent des exigences particulières en termes de mobilité, d’intégration et de fiabilité des communications. À celles-ci s’ajoutent des applications spécialisées, qui élargissent ultérieurement les possibilités d’intégration des solutions Snom. La diversification du portefeuille répond à une stratégie précise : mettre à la disposition des partenaires des solutions capables de s’adapter à différents contextes opérationnels, offrant de nouvelles opportunités de développement même en dehors des segments traditionnels de la téléphonie IP.

Le dialogue international se penche sur les prochaines étapes

Au-delà des échanges stratégiques et commerciaux, la rencontre a également permis aux participants de partager leurs expériences des différents marchés et de renforcer leurs relations personnelles avec l’équipe dirigeante de Snom. Le choix de Rome a également permis d’accompagner le programme de travail de quelques moments dédiés à la découverte de la ville, dans une atmosphère informelle. Cette rencontre intervient à un moment particulièrement important pour l’entreprise, qui poursuit ses investissements dans le renforcement de ses partenariats internationaux et le développement d’une offre capable de répondre aux évolutions du marché.

« Le cinquantième anniversaire de notre maison mère, VTech, célébré cette année, et le trentième anniversaire de Snom, que nous fêterons en février 2027, sont deux étapes importantes », conclut Albanini. « Ce sont des occasions de revenir sur notre histoire, mais surtout de regarder vers l’avenir. La croissance du réseau de partenaires, les investissements dans notre portefeuille et le dialogue constant avec nos partenaires sont les fondations sur lesquelles nous entendons bâtir les prochaines années. »