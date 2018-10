Acquise en mai 2016 par SCC France, Flow Line Technologies va changer de nom et sera exploitée en tant que filiale distincte dans les prochains mois et sera donc détachée de la marque SCC a annoncé le patron de la filiale française, Didier Lejeune, à Channelnomics. Anciennement division de l‘intégrateur lyonnais Flow Line créée en 2001, elle propose depuis ses bureaux de Paris et de Lyon de l’IaaS, et des services d’intégration. Mais cette année, SCC a supprimé l’équipe commerciale et avant-vente de la société et transformé son activité en un help desk de services qui s’ajoute à Altimance, un centre de services installé à Valenciennes appartenant au groupe Rigby, la maison-mère de SCC. Selon nos confrères, une quinzaine de personnes de l’équipe commerciale et avant-vente a rejoint SCC pour s’occuper du cloud et des services managés, tandis qu’une vingtaine de collaborateurs a intégré le help desk.

« Pendant deux ans, Flow Line est resté une filiale de SCC avec sa propre force de vente et d’avant-vente. Nous avons entamé la relation avec SCC et signé de nouveaux clients, mais cela n’a pas été assez rapide selon moi. Nous avons une culture SCC assez forte et une forte empreinte auprès du client, Flow Line a eu du mal à vendre une nouvelle marque au client. J’ai donc décidé de transformer cette société en centre de services, comme à Valenciennes », a expliqué Didier Lejeune à nos confrères. « Il est difficile de trouver une nouvelle marque mais nous devons la changer. Il s’agira d’une autre marque comme Altimance, mais les ventes seront effectuées par SCC. Seul le centre de service sera renommé. »

Altimance s’est installé à Valenciennes en 2017 pour répondre aux désirs de certains clients qui ne souhaitaient pas utiliser le help desk roumain du groupe. Le centre emploie actuellement 100 personnes mais son effectif pourrait grimper d’ici quelques années et atteindre les 300 collaborateurs .

SCC France a récemment signé un accord avec AWS et rejoint son programme de partenariat avec le secteur public. La filiale du groupe britannique compte actuellement 20 personnes certifiées AWS, avec lequel les relations ne sont pas toujours faciles si l’on en croit Didier Lejeune. « C’est une entreprise très américaine, elle n’est pas très flexible en termes de conditions et n’a pas vraiment de programme channel. Le modèle commercial est très différent, il est complexe à gérer et à facturer au client. Le catalogue est énorme et, bien sûr, les profits sont très bas, nous devons donc tout combiner et conseiller le client afin qu’il utilise au mieux sa charge de travail. C’est très intéressant et très stimulant pour moi. C’est un nouveau business model. »

Le président de SCC France a profité de l’entretien pour donner quelques chiffres concernant la filiale. L’exercice clos en mars dernier a dégagé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et au cours du premier semestre de l’exercice fiscal actuel les revenus issus des produits ont grimpé de 20%. SCC France a notamment gagné un grand projet de datacenter auprès du Crédit Agricole ainsi que toutes les opérations de backup pour un important opérateur télécoms qui n’est pas cité.