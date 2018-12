Le RGPD impose aux organisations de justifier l’existence de protections appropriées pour le traitement des données en dehors de l’usage prévu dans le cadre du consentement initialement reçu. Les fonctionnalités d’authentification et sécurité des accès renforcées telles que la signature numérique et le chiffrement d’emails, garantissent la diffusion des données privées en toute sécurité.

Le portefeuille complet de solutions d’authentification et de gestion des accès de Gemalto inclut notamment la gestion des accès cloud, la PKI, l’authentification basée sur les certificats, l’authentification à mot de passe à usage unique, la fédération d’identité, la gestion complète du cycle de vie et des outils d’audit. Les tokens logiciels de Gemalto disposent de librairies certifiées ANSSI.

Cette fiche de synthèse vous décrit comment les solutions d’authentification et de gestion des accès de Gemalto peuvent aider vos clients dans le cadre de la conformité au RGPD.