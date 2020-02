Oleg Bivol, président de Watsoft, décrit les avantages du partenariat Watsoft/Kaspersky, et en particulier des bénéfices apportés par le programme MSP.

OLEG BIVOL – Président, WATSOFT

