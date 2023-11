Le Conseil d’administration d’OpenAI a déclenché un séisme en annonçant vendredi la destitution de son PDG Sam Altman et son remplacement à titre temporaire par la CTO Mira Murati. La justification sommaire de ne “pas toujours avoir été franc dans ses communications avec le conseil ”, soulève bien des questions sur les raisons qui ont pu conduire à ce choix. L’entreprise doit faire face à une vague de désapprobation qui la plonge dans la première grande crise de son histoire.

Vendredi, Greg Brockman, président et co-fondateur d’OpenAI, a démissionné après que le conseil d’administration l’a démis de son poste de président. Plusieurs cadres dirigeants ont également menacé de démissionner dont Jakub Pachocki, directeur de la recherche, Aleksander Madry, responsable de l’équipe d’évaluation des risques IA et Szymon Sidor, un chercheur chevronné. Et la vague de contestation semble s’étendre dans l’entreprise.

La décision a aussi provoqué la colère des grands investisseurs d’OpenAI. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui s’est engagé à financer OpenAI à hauteur de 13 milliards de dollars, a été « furieux » de ne pas avoir été prévenu à l’avance de la mise à l’écart du dirigeant. Même si Microsoft a réaffirmé son engagement vis-à-vis de son partenaire, on comprend que la société ne voit d’un bon œil ce changement de direction fait sans son assentiment.

Comme le rappelle aussi le journal The Information, ce changement imprévu a aussi mis en suspens la vente prévue des actions des employés d’OpenAI menée par Thrive Capital, qui était en phase finale et pouvait conduire à revaloriser OpenAI 86 milliards de dollars.

Face à l’énormité des enjeux et aux pressions des investisseurs en faveur du retour de Sam Altman, le Conseil d’administration a été poussé à revoir sa position. Des discussions ont été engagé samedi et via la voix de son directeur de la stratégie Jason Kwon, OpenAI se disait « optimiste » quant à sa capacité à faire revenir Sam Altman, Greg Brockman et les autres employés clés.

Encore faut-il qu’un arrangement sur les modalités de ce retour puisse être trouvé. Selon The Verge le PDG écarté ne serait disposé à revenir que dans le cas où d’importants changements dans la gouvernance d’OpenAI seraient effectués, à commencer par la démission du Conseil d’administration actuel.

Par ailleurs Sam Altman porte le projet de créer une nouvelle entreprise dans le domaine des puces d’IA. Cela peut être un moyen de pression en faveur de son retour, par crainte d’une fuite des cerveaux si le projet se concrétisait. Mais aussi un possible nouveau départ pour le fondateur de ChatGPT.