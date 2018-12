Le déploiement d’Office 365 crée une nouvelle réalité pour les organisations dans lesquelles les employés, qu’iIs se trouvent au bureau, chez eux ou en déplacement, peuvent accéder aux systèmes de l’entreprise à distance. Par défaut, les seules protections envisagées par ces services en ligne sont intrinsèquement des mots de passe statiques fragiles. Alors que près de 60% des données sensibles des organisations sont stockées dans le cloud et que plus de 71% des déploiements expérimentent au moins un compte corrompu chaque mois1, la mise en œuvre de contrôles d’accès qui évaluent les profils de risque et le déploiement d’une authentification forte sont cruciaux.

La solution SafeNet Trusted Access de Gemalto facilite le déploiement de contrôles d’accès et de l’authentification forte sur Microsoft Office 365, en offrant une protection renforcée de l’application qui soit confortable pour les utilisateurs. Découvrez les potentialités de cette solution dans notre livre blanc !