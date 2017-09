La révolution freelance aiguise les appétits. Dans le contexte actuel de pénurie de compétences et d’explosion du nombre de travailleurs indépendants dans le secteur IT, le broker de services IT Inop’s annonce le lancement d’une plateforme d’intermédiation (XXE) ayant vocation à mettre en relation les entreprises à la recherche d’expertises avec les indépendants capables d’y répondre.

L’intermédiation, Inop’s connaît bien puisque l’entreprise s’est spécialisée depuis sa création en 2009 dans la mise en relation des grands donneurs d’ordre avec de petites sociétés de services porteuses d’expertises pointues. Une activité dont le succès ne se dément pas, selon Laurent Lévy, son PDG : après avoir achevé son exercice 2016 sur une croissance de 50% de ses revenus à 36 M€, Inop’s espère franchir la barre des 50 M€ cette année (soit +40%). La société, qui se déclare profitable (mais ne publie pas ses chiffres) s’appuie sur un réseau de 180 entreprises de services, impliquées dans 140 domaines d’expertises et employant 13.000 collaborateurs.

Avec XXE, Inop’s étend la formule en l’adaptant aux besoins d’une cible d’entreprises de plus petite taille et en y associant le vivier en pleine expansion des freelances IT. Laurent Lévy, PDG d’Inop’s, estime leur nombre actuel à environ 100.000, en croissance de 25% à 30% par an. C’est une véritable révolution qui est train de se produire, selon lui : une part grandissante des cadres de l’IT et des jeunes diplômés aspirent à de nouvelles formes de relations de travail et se tournent massivement vers le freelancing.

Pour se distinguer sur un marché des plateformes d’intermédiation pour freelances déjà bien encombré, Inop’s a fait le pari d’un modèle freemium sans commission. La base des freelances est en libre consultation Inop’s se concentrant sur la facturation de fonctions avancées comme le matching direct qui permet aux entreprises utilisatrices d’identifier immédiatement des profils disponibles correspondant à l’ensemble des critères préalablement définis. Dans une prochaine mise à jour, le système se chargera même de contacter automatiquement les consultants pressentis. À venir également : une fonction permettant de solliciter des interventions à la minute pour résoudre des problèmes ponctuels à distance.

Lancée en mai en beta test, XXE aurait d’ores et déjà référencé quelque 2.500 freelances et compterait 200 clients.

Laurent Lévy explique que cette plateforme n’est que la première brique d’une plateforme plus vaste capable de fédérer progressivement l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique. Un projet qui justifie la préparation d’une levée de fonds, attendue pour la fin de l’année.