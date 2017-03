Wraptor recherche des partenaires intégrateurs pour distribuer sa nouvelle offre Map’N’Flow, une application ouverte à tous les secteurs d’activité qui permet de convertir le format de leurs données en quelques clics. L’éditeur souhaite recruter des partenaires affichant une approche technique et fonctionnelle complémentaire. Wraptor leur propose un programme de formation qui devrait leur permettre de se positionner auprès de leurs clients en experts de la conversion du format de données. En effet, outre leurs compétences initiales, ces derniers pourront ainsi intégrer une solution s’appuyant sur une solide plateforme technologique, sur les compétences historiques de l’éditeur dans la maîtrise de la manipulation et de l’exploitation de données hétérogènes, et sur sa forte implantation dans des secteurscomme celui de la santé où il bénéficie d’un positionnement reconnu. De son côté, Wraptor pourra distribuer plus largement son application Map’N’Flow et accéder à des opportunités dans de nouveaux secteurs d’activité.

« La multiplication des formats de données est une réalité que les professionnels doivent intégrer. Notre nouvelle solution va leur permettre de s’affranchir des contraintes liées à ces manipulations. Nous souhaitons permettre à nos partenaires d’offrir cette nouvelle valeur ajoutée à leurs clients pour qu’ils puissent mener simplement leurs différents projets. D’ores et déjà, nous avons reçu un intérêt certain de premiers partenaires éditeurs et sociétés de services potentiels », affirme dans un communiqué le président de Wraptor, Patrick Desot