Wipro a publié les résultats financiers de son 2ème trimestre (clos le 30 septembre) de son année fiscale 2017-2018, selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards).

Les revenus s’élèvent à 2,1 milliards de dollars dont 2,013 milliards de dollars générés par le segment IT Services (en augmentation séquentielle de 2,1% et de 5,1% sur un an). La marge des services informatiques est de 17,3 % pour le trimestre, comparé à 16,8% pour le trimestre précédent. Le revenu net est de 336 millions de dollars, soit une augmentation de 5,5 % séquentielle et de 6% par rapport à la même période l’an dernier.

« Nous avons dépassé le cap des 2 milliards de dollars de revenus trimestriels pour nos services IT grâce à l’exécution rigoureuse de notre stratégie », explique dans un communiqué le CEO et membre du conseil d’administration Abidali Z. Neemuchwala. « Nos capacités numériques uniques ont généré de la croissance auprès de nos principaux clients et nous positionne favorablement pour piloter la transformation digitale de nos clients. »

Pour le trimestre en cours Wipro table sur un chiffre d’affaires services compris entre 2,014 et 2,054 milliards de dollars.