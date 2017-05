L’éditeur américain de logiciels de logiciels de productivité pour les utilisateurs de SAP Winshuttle a nommé Christophe Rebecchi au poste de directeur des ventes Europe du Sud. Ce dernier travaillera à Paris, au sein du bureau français de la société.

Christophe Rebecchi possède plus de 22 années d’expérience en direction commerciale au sein de plusieurs éditeurs de logiciels et entreprises technologiques. Dernièrement, il était directeur régional des ventes chez Trintech. Il a également occupé divers postes de direction chez ReadSoft, où il a participé au lancement de nouvelles solutions SaaS et d’offres de produits sur le marché français.