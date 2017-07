Notez-bien la date : 11 juillet. C’est la date de l’annonce par Microsoft de la fin du support de Windows Phone 8.1, un peu plus de 3 ans après l’introduction de la version sur le marché. Cette annonce signifie en fait la fin de l’ère Windows Phone.

Microsoft est si peu fier de son acte, que Windows Phone 8.1 apparaît discrètement en fin de liste, après de vieux logiciels tels que Virtual PC 2007 ou Microsoft Visual SourceSafe 2005 Standard Edition.

Pourtant le système d’exploitation, qui incluait notamment l’assistant virtuel Cortana, un nouveau hub de notifications et des changements d’interfaces utilisateurs n’avait pas à rougir face à la concurrence. Mais voilà, les systèmes d’exploitation de Redmond destinés aux téléphones mobiles n’ont jamais réussi à percer face à iOS et Android, ce dernier s’accrochant depuis des années à sa première place sur le marché. Raison de ce fiasco : le manque de partenaires OEM et, surtout, l’indigence du catalogue des applications.

Bien sûr, il reste Windows 10 Mobile mais, comme le font remarquer nos confrères de The Verge, la dernière version du système d’exploitation, Creators Update, n’a pas été particulièrement enrichie de fonctionnalités. Par ailleurs, tous les smartphones concernés ne sont pas éligibles, pour des questions de hardware ou de pilote essentiellement. Plus curieux encore, les nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées à la future version Fall Creators Update pour PC n’ont pas été intégrées à la version destinée aux smartphones, actuellement en test. D’après certaines rumeurs parvenues aux oreilles de nos confrères Microsoft aurait transféré ses développements de Windows 10 Mobile dans une division « Feature2 » chargée de maintenir le produit jusqu’à la fin de son cycle de vie, c’est-à-dire en septembre 2018. Et après ? Rien, très probablement.