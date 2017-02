Si ce n’est pas la fin de Windows Mobile, cela y ressemble furieusement. Si l’on en croit, le baromètre de Gartner consacré aux ventes du quatrième trimestre, l’OS de Microsoft poursuit sa chute libre. En un an, sa part de marché est en effet passée de 1,1% à 0,3%. La troisième marche du podium – toujours occupée par le système d’exploitation « made in Redmond » – se situe au ras des pâquerettes comparée à celle où trône Android, qui s’octroie une part de marché de 81,7%. Deuxième depuis des lustres, IoS voit la sienne progresser de 0 ,2 points à 17,9%.

Sur le graphique de Statista reprenant les chiffres de Gartner, le bleu pâle attribué à Microsotft se distingue à peine. Il risque d’atteindre la taille du micron si cela continue. Certains, parmi les derniers fabricants de smartphones partenaires de Windows prennent leurs distances. Ainsi, selon nos confrères de Silicon, le Japonais NuAns vient de remplacer son Neo, lancé il y a un an doté de Windows 10 Mobile, par un NEO Reloaded (tout un symbole !) fonctionnant sous Android.

Cela dit certains résistent, en témoignent l’Acer Liquid Jade Primo et l’HP Elite X3, ce dernier destiné aux entreprises. C’est d’ailleurs de ce côté là qu’il faut peut-être chercher la planche de salut de l’OS.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 4Q16 (Thousands of Units)

Operating System 4Q16 Units 4Q16 Market Share (%) 4Q15 Units 4Q15 Market Share (%) Android 352,669.9 81.7 325,394.4 80.7 iOS 77,038.9 17.9 71,525.9 17.7 Windows 1,092.2 0.3 4,395.0 1.1 BlackBerry 207.9 0.0 906.9 0.2 Other OS 530.4 0.1 887.3 0.2 Total 431,539.3 100.0 403,109.4 100.0

Source: Gartner (February 2017)