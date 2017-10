Pour accompagner son développement, l’agence conseil Wide spécialisée dans l’expérience client, muscle ses équipes data avec le recrutement de Samantha Bilodeau en tant que directrice opérationnelle de la Connaissance Client. Reportant à Chrystel Galissié, directrice associé Connaissance Client & Data Science de Wide, Samantha Bilodeau aura pour mission d’accompagner la croissance de l’activité data de l’agence. En s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de spécialistes de l’analyse des données et de la customer intelligence, elle va aider les marques à créer toujours plus de liens et de proximité avec leurs clients. « Nos ambitions de développement sont très fortes », explique dans un communiqué Antoine de Lasteyrie qui a lui-même pris la direction générale de l’agence en France en juin dernier. « Pour cela nous nous appuyons à la fois sur un positionnement unique basé sur la transversalité entre nos 4 pôles d’expertise (conseil, digital marketing, connaissance client et UX design) et sur le recrutement de nouveaux talents dans les domaines du digital et de la data. Nous sommes donc heureux d’accueillir Samantha dont l’expertise reconnue est un vrai atout pour aider nos clients à repenser leurs stratégies consommateurs ».

Forte d’une double expérience en agence et en cabinet de conseil, Samantha Bilodeau accompagne depuis près de 15 ans les marques de tous secteurs dans l’optimisation de leurs actions de marketing et d’insight clients. Titulaire d’un magistère d’économiste statisticien (Toulouse I et III) et d’un DESS statistique et économétrie (Toulouse I et III), elle débute sa carrière en 2004 en tant que chargée d’études chez Draft, avant de rejoindre successivement les cabinets de conseil Lincoln (2006) et Velvet (2009) où elle devient manager datamining. Précédemment consultante sénior en Customer Intelligence, puis responsable du département Data & Analytics d’Ogilvy One, Samantha a rejoint les équipes de Wide au mois de septembre.