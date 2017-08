Western Digital – par ailleurs en pourparlers pour acquérir l’activité mémoires de Toshiba – aurait-il une fringale d’acquisitions ? En effet, le spécialiste des disques durs et du stockage annonce coup sur coup deux achats d’entreprises : ceux d’UpThere et de Tegile Systems. Les conditions financières de ces opérations ne sont pas dévoilées. On notera cependant que WD figure parmi les actionnaires des deux entreprises.

Fondée en 2012 par Alex Kushnir et le Français Bertrand Serlet (un de ceux qui ont veillé chez Apple sur le développement d’OS X), UpThere se positionne comme iCloud Drive, Dropbox ou encore Google Drive sur le marché du stockage et du partage dans le cloud des données grand public (photos, vidéos, musique…). « UpThere réalise sa mission qui consiste à transformer le marché du stockage personnel. Nous partageons son objectif : fournir aux consommateurs des expériences plus riches et plus probabntes avec leurs données », explique dans un communiqué Jim Welsh, senior vice-président et directeur général de la division Clients Solutions de Western Digital. Il précise que le CEO d’UpThere, Chris Bourdon rejoint son équipe en tant que responsable stratégique.

L’acquisition de Tegile Systems concerne un tout autre domaine. La start-up californienne est en effet un spécialiste du stockage hybride et, tout particulièrement du stockage flash où il évolue depuis 2012. On lui doit notamment le système d’exploitation fast data IntelliFlash. « Dans les datacenters d’entreprise ou à l’échelle du cloud d’aujourd’hui, il y a un intérêt croissant pour le déploiement d’architectures de stockage évolutives qui offrent un stockage permanent de haute performance aux meilleures conditions financières pour un nombre croissant d’applications big data et fast data. Grâce aux produits IntelliFlash axés sur le fast data et les produits ActiveScale de Western Digital axés sur le big data, la business unit Data Center Systems (DCS) de Western Digital sera bien positionnée pour répondre complètement à tous les besoins que les organisations rencontrent afin d’exploiter totalement la valeur de leurs données au cours de leur cycle de vie », commente WD dans un communiqué. « En combinant le système d’exploitation innovant de Tegile avec l’empreinte mondiale de Western Digital associée à ses composants et ses systèmes, nous pensons que DCS va pouvoir s’octroyer une part importante du marché des baies Flash. Western Digital se concentre sur le marché des systèmes de stockage et il s’agit pour nous d’une étape importante dans le déploiement de notre stratégie à long terme », ajoute dans le document Phil Bullinger, senior vice-président et directeur général de la business unit DCS.

La finalisation de l’acquisition de Tegile Systems est prévue aux environs du 4 septembre.