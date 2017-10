Western Digital annonce, en première mondiale, un disque dur de 14 To de classe entreprise destiné à apporter aux datacenters cloud et hyperscalaires la capacité nécessaire pour les applications Big Data. Doté de la technologie SMR (Shingled Magnetic Recording) gérée par le système hôte, le disque dur Western Digital Ultrastar Hs14 de marque HGST offre selon le fabricant 40 % de capacité supplémentaire et une vitesse d’écriture séquentielle plus que doublée par rapport à son prédécesseur. « Plus de 70 % des exaoctets vendus par Western Digital auprès du segment des entreprises le sont sur des disques haute capacité à l’hélium, offrant à nos clients un niveau exceptionnel de fiabilité, de performances et de qualité de service », commente dans un communiqué Mark Grace, SVP Périphériques de Western Digital. « Les avantages, en termes de TCO et de fiabilité, de notre plate-forme HelioSeal sont les fondements de notre leadership dans le stockage haute capacité pour les entreprises. »