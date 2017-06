Western Digital a mené à bien le développement de sa technologie 3D NAND de nouvelle génération, BiCS4, utilisant 96 couches de capacité de stockage vertical. La technologie devrait être disponible sous forme d’échantillons pour des clients OEM à partir du second semestre 2017, et sa mise en production démarrera en 2018. Développée conjointement avec Toshiba, BiCS4 sera déployée au départ sur une puce mémoire de 256 gigabits, puis commercialisée dans différentes capacités, notamment sur une seule puce d’un térabit.

« Le développement réussi de la première technologie 3D NAND à 96 couches du marché confirme le rang de leader de Western Digital dans les mémoires flash NAND et la poursuite résolue de notre feuille de route technologique », commente dans un communiqué Siva Sivaram, vice-président exécutif pour les technologies mémoire chez le fondeur. « BiCS4 sera disponible dans des architectures à 3 et 4 bits par cellule et renferme des innovations technologiques et industrielles permettant d’offrir le niveau le plus élevé de capacité de stockage, de performances et de fiabilité pour une mémoire 3D NAND, et ce à un coût attractif pour nos clients. L’offre 3D NAND de Western Digital est conçue pour répondre aux besoins de l’ensemble des marchés : grand public, mobiles, informatique d’entreprise, datacenters. »