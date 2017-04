La fonction Real Time Communication complète actuellement de nombreux navigateurs web courants. Elle permet de réaliser des applications en temps réel, telles que la voix, la vidéo et le partage d’application. Cette technologie permet une communication d’entreprise professionnelle sans entraves – partout et gratuitement.

Intégré directement au système innovaphone PBX, WebRTC by innovaphone est équipé des mécanismes de sécurité les plus élevés et ne requiert aucun serveur. L’implémentation est intelligente et intuitive, comme tout ce qui caractérise les produits innovaphone.

WebRTC et mobilité – La communication puissance deux

WebRTC by innovaphone complète à la perfection le concept mobilité du système innovaphone PBX. L’employé nomade n’a besoin que d’un accès internet public et d’un PC dont le navigateur supporte le WebRTC pour mettre en place un poste de travail sur le système innovaphone PBX de son entreprise et utiliser comme au bureau la visiophonie, le partage d’application et l’affichage de la disponibilité. Aucune installation fastidieuse n’est requise, l’employé est immédiatement opérationnel.

Le bouton « Call Me » innovaphone – Contact client direct d’un seul clic

Presque toutes les entreprises proposent aujourd’hui un site internet pour vendre leurs produits ou informer leurs clients. Mais comment amener les visiteurs du site à contacter les équipes commerciales compétentes ? Sachant que la visite du site n’engage à rien. Le bouton « Call Me » innovaphone a résolu le problème. Le visiteur intéressé peut d’un seul clic contacter directement un interlocuteur compétent – par téléphone ou visiophonie.

Le bouton « Call Me » innovaphone peut être intégré facilement à tous les sites d’entreprise à l’aide de librairies JavaScript gratuites. L’entreprise a carte blanche pour la conception du design du bouton « Call Me » et peut l’intégrer à son identité visuelle sans aucun problème. Une gestion de présence intégrée affiche la disponibilité des collaborateurs en temps réel. Ainsi les visiteurs du site internet peuvent-ils contacter à tout moment un interlocuteur compétent.

Les nombreuses possibilités offertes par le bouton « Call Me » innovaphone permettent d’établir et d’entretenir dès le départ la relation client sur le site internet de l’entreprise. Du visiteur au client, d’un seul clic. Facile !

WebRTC by innovaphone en bref :