L’hébergeur-infogéreur francilien a trouvé un bon moyen de surmonter ses difficultés de recrutement : faire de son agence de Bordeaux sa pépinnière de talents. Depuis 6 mois, tous les postes qu’a créés l’entreprise y sont basés. Sur la période, l’effectif de l’agence bordelaise est ainsi passé de moins d’une dizaine de collaborateurs à une vingtaine. Pour mieux les accueillir et optimiser son pouvoir d’attraction, la société a libéré ses anciens locaux d’Artigue, en périphérie urbaine, pour s’installer dans des locaux flambants neufs au cœur du nouveau quartier numérique, à proximité des bassins à flot. Waycom occupe ainsi depuis le mois de janvier un espace de 500 m2 dans un bâtiment voisin de celui d’IBM. De quoi accueillir une soixantaine de personnes à terme, soit d’ici 24 à 36 mois.

C’est sur ce site qu’officie la nouvelle équipe R&D du groupe, constituée de quatre personnes, ainsi qu’une partie de l’équipe du pôle réseau. Et il y a un mois, ils ont été rejoints par plusieurs membres franciliens de l’équipe support utilisateurs qui ont souhaité venir s’installer sur Bordeaux. Impressionnée par le dynamisme économique de la ville, lié notamment à la prolongation de la ligne LGV qui mettra Bordeaux à 2h00 de Paris à partir de juillet, l’entreprise a décidé d’investir pour développer son business local en recrutant une équipe commerciale de quatre personnes et en plaçant à sa tête Christophe Andrieu, ex-directeur de l’agence GO Aquitaine de Spie.

Si le prix du mètre carré de bureaux à Bordeaux est moitié moindre qu’en région parisienne, les salaires y sont relativement similaires. Ce n’est donc pas par souci d’économie que Waycom a choisi de délocaliser sa croissance à Bordeaux mais bien pour des raisons de recrutement. « Il y a tout simplement plus de candidats correspondant aux profils que l’on recherche, justifie, Julien Jacquel, directeur général de Waycom. C’est notamment le cas pour les ingénieurs réseaux, mais également les ingénieurs développement, Linux… »

Avec une croissance linaire de l’ordre de 20% par an, l’entreprise, qui a atteint 18 M€ de chiffre d’affaires en 2016 avec 110 collaborateurs, voit ses besoins en recrutement augmenter d’année en année. Une vingtaine de nouveaux collaborateurs ont ainsi rejoint l’entreprise en 2016 et ce sera logiquement plus cette année. Devant l’importance stratégie que représente désormais le recrutement, l’entreprise vient de se doter d’un service RH. Et multiplie les initiatives autour de l’environnement de travail qu’elle propose à ses collaborateurs. Au-delà de la qualité des locaux – l’entreprise a également amménagé dans un nouveau siège l’année dernière – les collaborateurs profitent de nombreux avantages tels une conciergerie, un restaurant d’entreprise, des paniers de fruits à volonté, etc. Waycom vient par ailleurs d’être labellisée « HappyAtWork » et vise le « Great Place to Work » d’ici à la fin de l’année.