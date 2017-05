En février dernier, Wavestone (ex-Solucom) lançait un avertissement sur résultat, estimant que son objectif de chiffre d’affaires de 340 millions d’euros ne serait pas atteint. A la clôture de l’exercice 2016/2017 le 31 mars, le cabinet de consulting affichait en effet un chiffre d’affaires de 338,7 millions d’euros (+45%). A l’origine de ce léger recul : une progression plus timide que prévu des activités européennes de Kurt Salmon, acquises en cours d’exercice, ainsi qu’une dynamique ralentie sur le reste du périmètre. Ce chiffre est toutefois en léger recul par rapport au chiffre d’affaires consolidé de 339 millions d’euros annoncé avant audit le 22 avril. A périmètre et taux de change constants, la croissance du cabinet s’est établie à 16%. En revanche, comme prévu le résultat opérationnel courant s’affiche au-dessus des 34 millions d’euros, à 38,7 millions d’euros très exactement, soit une progression de 30% sur un an. La marge opérationnelle courant s’élève à 11,4%. Après déduction des charges, le résultat opérationnel ressort à 35,6 millions d’euros, en progression de 54%.

Le coût de l’endettement financier s’est élevé à 2,1 millions d’euros essentiellement lié à la charge d’intérêt et aux frais associés au financement de l’acquisition des activités européennes de Kurt Salmon. Au final, le résultat net part du groupe progresse de 50% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 20,1 millions d’euros, représentant une marge nette de 5,9%, contre 5,7% un an plus tôt.

Le cash-flow généré par l’activité s’est élevé à 24,7 millions d’euros, en progression de 60% par rapport à l’exercice précédent.

A fin mars 2017, la trésorerie disponible s’élevait à 38,7 millions d’euros, pour des dettes financières de 95,2 millions d’euros, soit une dette nette de 56,5 millions d’euros contre 58,8 millions d’euros au 31 mars 2016.

La constitution du nouveau groupe se poursuit avec la mise en place d’un nouvel ERP et la mise en place d’un nouveau modèle de gestion des ressources humaines. Le cabinet constate par ailleurs « un turn-over persistant au sein de plusieurs équipes et une performance nettement insuffisante de certaines activités ». Les mesures prises pour remédier à ces problèmes tardent à produire leurs effets, ce qui amène Wavestone « à rester prudent à court terme sur la normalisation de ces situations ». Le cabinet annonce qu’il va poursuivre ses investissements en vue d’élargir la notoriété de sa marque et valoriser son potentiel, en ciblant les transformations clés du marché, telles que la banque de demain, les nouveaux modèles et services de l’énergie, le véhicule autonome, ou encore la modernisation de l’État. Enfin, il envisage de relancer sa croissance externe, notamment à l’international « dès lors que la mise sous contrôle de ses performances sera suffisamment avancée ».

Pour l’exercice en cours, Wavestone vise un chiffre d’affaires supérieur à 350 millions d’euros et une marge opérationnelle à deux chiffres, hors acquisitions. Il ambitionne par ailleurs toujours d’atteindre les 500 millions d’euros en 2021, dont 100 millions à l’international, pour une marge opérationnelle courante de 15%.