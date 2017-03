L’investisseur américain Warren Buffet, dont la fortune se calcule en dizaines de milliards de dollars, a expliqué à la chaîne CNBC qu’il avait doublé sa participation dans Apple. L’oracle d’Omaha, qui commentait les résultats de son fonds d’investissement Berkshire Hataway’s, a confirmé qu’il avait ainsi récemment dépensé 120 millions de dollars en actions de la firme à la pomme pour son propre compte.

Berkshire détient à présent 2,5% d’Apple, ce qui fait du constructeur son second investissement en taille après Coca-Cola. « Apple me semble avoir plutôt un bon produit dont on ne se passe pas, un produit très utile pour les gens qui l’utilisent », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il ne possédait pas d’iPhone.

Il espère que la capitalisation de la firme de Cupertino dépassera le billion de dollars (mille milliards de dollars). « Je mise sur Apple uniquement parce qu’ils ont une solide position », a-t-il conclu.