De l’avis unanime des spécialistes l’attaque du rançongiciel WannaCrypt qui s’est déclenchée vendredi juste avant le week-end était d’une ampleur et d’une rapidité inédite. ll ne lui a suffi que de quelques heures pour se répandre dans le monde entier, infectant pas moins de 200.000 ordinateurs dans 150 pays et occasionnant des dégâts potentiellement considérables. Parmi les victimes, de grandes organisations telles que les hôpitaux britanniques, le constructeur automobile Renault ou l’opérateur téléphonique espagnol Telefonica mais aussi des écoles, des universités… De quoi déclencher une belle panique.

De fait, l’attaque est montée rapidement en une des journaux, TF1 y consacrant même la première partie de son 20h00 samedi soir. Heureusement, entretemps l’attaque avait perdu de sa virulence suite à l’intervention fortuite d’un jeune chercheur en sécurité britannique. Vendredi, dans les heures qui ont suivi le début de l’attaque, alors qu’il était en train d’étudier le code source du rançongiciel, ce-dernier remarque que les machines infectées tentent de se connecter à un nom de domaine en .com d’une quarantaine de caractères. Ce nom de domaine n’appartenant à personne, il s’empresse de le déposer pour tracer les machines contaminées. Mais il constate bientôt cette simple action a eu pour effet d’enrayer la propagation du rançongiciel. En effet, celui-ci a été programmé pour se connecter à ce nom de domaine. Et, curieusement, il ne chiffre les données de la machine infectée qu’en cas de non réponse de ce dernier. Si le nom de domaine répond, le rançongiciel devient inopérant.

L’attaque a donc été rapidement stoppée et de manière triviale. Il n’en reste pas moins que sa virulence de l’attaque et sa vitesse de propagation sont préoccupants. Alors que les ransomwares traditionnels se propagent via des mails piégés, WannaCrypt s’est servi d’une faille dans le protocole d’échange réseau SMBv2 de Windows pour se propager de lui-même, note Benoît Grunemwald, directeur des opérations d’ESET France. Une technique qui s’apparente plus à celle du ver et qui explique la vitesse à laquelle il s’est répandu.