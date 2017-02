En dévoilant son chiffre d’affaires 2015, Wallix s’attendait à un bon cru 2016. Le spécialiste de la cybersécurité et plus particulièrement du PAM (Privileged Account Management) n’a pas été déçu puisqu’aux 33% de croissance de 2015, a succédé l’an dernier une croissance de 39%, portée essentiellement par les logiciels dont le chiffre d’affaires grimpe de 53% à 7,0 millions d’euros, bien au-delà des 31% de 2015. Résultat : un chiffre d’affaires 2016 qui frôle les 7,4 millions d’euros.

Le groupe a tout particulièrement bénéficié du succès commercial de son offre WAB Suite, sortie en début d’année, une solution lui a permis d’élargir sa couverture commerciale à l’ensemble du marché du PAM en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Les revenus générés à l’étranger représentent d’ailleurs 28% du chiffre d’affaires du groupe.

« L’exercice 2016 marque une étape clé dans le développement de Wallix Group en ligne avec nos ambitions élevées, et les engagements que nous avons pris lors de l’introduction en bourse. La forte dynamique de croissance est là, nous maîtrisons le niveau de nos investissements mieux que prévu, et notre offre a remporté de premiers succès significatifs sur un nouveau segment de marché, celui des très grandes entreprises. Tout ceci illustre la pertinence de notre stratégie de conquête commerciale, son impact auprès de notre réseau de partenaires intégrateurs et revendeurs dans toute la zone Europe Moyen Orient et Afrique, et par l’actualité qui, chaque jour, rappelle l’ampleur des risques encourus par les sociétés qui ne sécurisent par leurs infrastructures informatiques et l’accès aux données. La gestion des comptes à privilèges et la traçabilité constituent en ce sens une priorité absolue dans la gestion des risques informatiques pour tous les secteurs stratégiques de l’économie en phase de transition numérique », commente dans un communiqué le président du directoire, Jean-Noël de Galzain.

Pour 2017, le groupe entend « maintenir un haut niveau de croissance organique et occuper un rôle moteur dans un environnement de marché très favorable. »