Fondée en octobre 2016 par Marc Simeoni et Paul Miniconi, la plateforme Volpy de rachat, recyclage et revente de téléphones mobiles, souhaite renforcer son équipe opérationnelle pour développer de nouveaux services de consommation responsable et s’internationaliser. Elle vient pour cela lever 1,3 million d’euros auprès de FemuQui Ventures et ACG Management. Installée à Bastia, Volpy compte aujourd’hui 14 employés et prévoit a minima une dizaine de recrutement supplémentaires d’ici la fin 2018.

Revendiquant près de 300.000 téléchargements en 1 an, la société se classe seizième du classement général de l’App Store. Elle lance actuellement sa nouvelle fonctionnalité permettant un échange directement dans son application : les utilisateurs peuvent revendre l’ancien et acquérir un nouveau modèle en ne s’acquittant que de la différence. En parallèle, un service de coursier a également été développé dans toute d’Ile de France pour récupérer le téléphone revendu ou livrer le nouveau. Un service qui devrait être étendu aux grandes métropoles françaises d’ici la fin de l’année.

« Alors que l’impact environnemental des téléphones portables n’est plus à démontrer, les Français qui souhaitent recycler leur portable doivent accomplir un véritable chemin de croix. Pas étonnant que 86% d’entre eux y renoncent », explique dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Marc Simeoni. « Avec Volpy, on a voulu simplifier tout ça. Nous voulons démontrer que responsabilité et rentabilité peuvent se compléter. Nous permettons aux utilisateurs d’estimer la valeur de leur téléphone en quelques minutes, de leur racheter s’ils le souhaitent au prix indiqué et de pouvoir en acheter un nouveau, avec garantie. Ces étapes se déroulent de façon simple et transparente dans notre application. Ainsi, l’utilisateur est affranchi de tous les tracas liés au réabonnement ou à la vente. »