Avec l’acquisition de NormHost, VoIP Telecom réalise une opération stratégique. Opérateur d’une dizaine de personnes basé en Normandie mais intervenant sur l’ensemble du territoire, NormHost intervient sur trois métiers complémentaires : l’accès Internet, qui représente l’essentiel de son activité, la voix sur IP et l’hébergement (colocation, location de serveurs et sauvegarde). En intégrant NormHost, VoIP Telecom hérite certes d’une société largement bénéficiaire (+ de 10% de résultat opérationnel), qui réalise un volume d’affaires non négligeable – 3,5 M€ prévus sur l’exercice – reposant en grande partie sur des contrats récurrents sur un portefeuille de 500 clients. Mais surtout, avec cette opération, l’opérateur UCaaS étoffe significativement son infrastructure et ses compétences.

NormHost lui offre ainsi l’opportunité de remplacer les liens qu’il commercialisait jusqu’ici en marque blanche par des liens opérés en propre. VoiP Telecom dispose désormais de cinq plaques d’interconnexion avec les principaux opérateurs (dont trois héritées de NormHost) et entend compléter rapidement son dispositif, notamment à Lyon où il est déjà implanté mais où il ne possède pas d’infrastructure propre, et à Montpellier où il est en cours d’implantation. L’opérateur UCaaS prévoit ensuite de poursuivre son déploiement notamment dans le Sud Est et dans l’Est de la France.

NormHost permet aussi à VoIP Telecom d’étoffer son offre de services d’hébergement et de sauvegarde des données, deux activités qu’il avait peu développées jusqu’à présent.

Enfin, cette opération lui permet de renforcer son équipe. Non seulement, VoIP Telecom intègre tous les collaborateurs de NormHost mais ses fondateurs et dirigeants rejoignent l’équipe de direction du groupe à des postes à responsabilité : son directeur général, Cédric Girault (42 ans, ingénieur ENSAM Paritech), devient directeur général adjoint du groupe en charge des opérations et son directeur technique, Geoffroy Martin (40 ans), devient responsable des infrastructures groupe.

Cette acquisition est la quatrième opération de croissance externe du groupe en trois ans. Une série d’acquisition qui avait commencé en 2014, avec l’acquisition de VoIP Telecom par BWS – un jeune opérateur de ToIP créé par William Binet, l’ex-DG de SCT Telecom – qui s’était alors rebaptisé du nom de son acquisition. Puis avait suivi l’acquisition de Senso Telecom en 2015 et en mai dernier celle d’Etit, une société fondée en 1948 réalisant 6,5 M€ de chiffre d’affaires et employant 48 personnes. Parti de zéro en 2012, le groupe devrait devrait dépasser les 31 M€ de chiffre d’affaires cette année avec un effectif qui approche désormais les 120 collaborateurs.