L’opérateur pour entreprises Voip Telecom vient de lever très exactement 299.999 euros auprès de la plateforme de crowlending franco-belge Look&Fin afin de développer ses infrastructures techniques dans des datacenters et de réaliser des travaux dans ses locaux. D’une durée de 48 mois, le prêt rapporte 5% aux prêteurs, généralement des particuliers.

En mars 2015, l’opérateur avait déjà eu recours à Look&Fin pour lever 99.900 euros. Quelques mois après il avait fait l’acquisition de Senso Telecom et s’était doté d’un nouveau siège social à Levallois Perret. Il est probable que l’argent récolté avait permis de boucler ces opérations.

La nouvelle levée de fonds a été réalisée en 40 secondes auprès d’une cinquantaine de personnes. Une durée qui n’a toutefois rien d’exceptionnel, la plupart des dossiers sélectionnés par Look&Fin étant financés en moins d’un jour, les opérations de moins d’une minute n’étant pas rares.

« Notre première expérience avec le crowdlending ayant été très concluante, nous n’avons pas hésité à refaire appel à Look&Fin lorsque l’occasion s’est présentée. Pourquoi ? Le crowdlending est rapide et efficace : les fonds ont été levés en 40 secondes ! Il n’est pas nécessaire non plus de fournir des cautions et garanties personnelles, un détail important pour nous, entrepreneurs », explique dans un communiqué le fondateur de la société, William Binet.