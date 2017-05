Le spécialiste de la téléphonie UCaaS (Unified Communication as a Software) Voip Telecom, qui a levé récemment 300.000 euros auprès de la plateforme de crowlending franco-belge Look&Fin, annonce l’achat de la totalité du groupe Etit. Fondé à Paris en 1948, Etit est un acteur historique de l’installation, la gestion et la maintenance de téléphonie et réseaux pour le compte des PME/ETI et administrations publiques. La société dispose d’une base de clients fidélisés et de savoir-faire technologiques sur les principales technologies du marché. Ses implantations géographiques en région parisienne (Paris, Meaux) et dans le nord de la France (Beauvais, Lille) sont fortement complémentaires à celles de Voip Telecom. Etit est également membre du réseau Resadia.

Avec cette acquisition, Voip Telecom va bénéficier de l’apport d’une base de plus de 3.000 clients entreprises et administrations et pour lesquels de nombreuses synergies pourraient être mises en œuvre : développement de l’opérateur et du mobile, gains liés aux technologies de téléphonie hébergée dans le cloud (UCaas) etc. Etit apporte également une maitrise de technologies plus traditionnelles et complémentaires ainsi que l’expertise d’une équipe de près de 50 salariés.

Avec l’arrêt annoncé du RTC en 2018, la téléphonie hébergée dans le cloud (UCaaS) va très fortement se développer et Voip Telecom entend bien jouer un rôle central dans ce nouveau marché.

Pour William Binet, actionnaire majoritaire de Voip Telecom, cette acquisition est parfaitement en ligne avec le plan de développement du groupe. « De plus en plus d’entreprises et d’entités publiques se posent la question du passage aux solutions hébergées, le groupe Voip Telecom est parfaitement équipé pour répondre à cette demande et offrir un service d’excellente qualité à nos clients. Avec l’arrivée d’Etit au sein du groupe, les perspectives pour les 3 prochaines années sont excellentes ».

Voip Telecom prévoit en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 30 millions d’euros ainsi qu’un parc de 5.000 entreprises clientes pour près de 85.000 utilisateurs journaliers.