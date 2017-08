Généralement les entreprises publient leurs résultats préliminaires lorsque les nouvelles sont mauvaises et que les objectifs n’ont pas été atteints. VMware quant à lui fait exactement le contraire constate The Register. Le spécialiste de la virtualisation vient en effet d’indiquer que les résultats de son deuxième trimestre 2018 décalé arrêtés au 4 août devraient se situer dans une fourchette de 1,894 et 1,906 milliards de dollars, soit une hausse de 11,9 à 12,6% comparé aux résultats du second trimestre 2016. Précisons que la firme de Palo Alto a entretemps changé son calendrier fiscal, l’exercice débutant désormais le 4 février à la place du 1er janvier, le second trimestre s’étalant ainsi du 6 mai au 4 août. Ce tour de passe-passe élimine au passage l’exercice 2017.

Les revenus provenant des licences devraient s’établir entre 727 et 737 millions de dollars, en hausse de 12,9 à 14,4%. La marge opérationnelle est attendue entre 30,5 et 31,1%. Enfin, le bénéfice net est prévu dans un fourcehtte de 0,78 à 0,86 dollar par action.

Cela dit, VMware reconnaît quelques faiblesses notamment du côté de vSphere qui a entamé un long déclin. Les coups de boutoir d’Azure Stack et de la conteneurisation devraient également faire sentir lesurs effets au cours de prochains mois. Cela n’empêche pas la désormais filiale de Dell Technologies de prévoir un exercice 2018 assez flamboyant avec un chiffre d’affaires de 7,830 milliards de dollars, en hausse d’environ 10% par rapport au dernier exercice.

Les ventes de licences devraient suivre la même courbe avec 3,075 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il devrait atteindre 3,19 à 3,47 dollars par action. Le moteur de la croissance pourrait se situer du côté de VSAN et de NSX. On en saura sans doute un peu plus lors de la présentation des résultats définitifs. Patientons donc jusqu’au 24 août, après la clôture de Wall Street.