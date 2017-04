Au rythme de sa croissance (+500% en 2016), la plateforme de stockage virtualisée et d’hyperconvergence de VMware, pourrait rapidement devenir l’un des pilliers de son offre. L’éditeur encourage en tout cas ses partenaires à se former promptement sur cette technologie en laissant entendre qu’elle pourrait à terme faire partie des compétences de base que les partenaires managés seraient tenus de maîtriser, au même titre que vSphere et vSOM. « L’objectif, c’est que 80% à 100% de nos partenaires suivis aient acquis la compétence vSAN d’ici à la fin de l’année », expose Hervé Renault, directeur partenaires et general business Europe du Sud et Afrique de VMware. Pour accompagner la montée en compétence de ses partenaires, l’éditeur a nommé un partner development specialist (PDS) dédié et multiplie les Webex et les sessions de formation.

Cette montée en puissance du réseau de distribution sur vSAN intervient alors que l’éditeur vient d’annoncer la version 6.6 de la solution. Celle-ci s’enrichit notamment d’une fonctionnalité native de chiffrement assortie d’une gestion simplifiée des clés, de fonctions de haute disponibilité. VMware promet également une réduction de son coût de possession et une agmentation de 50% des performances Full Flash.