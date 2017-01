« Le quatrième trimestre a clôturé une belle année fiscale 2016 et fut un des trimestres les plus équilibrés de VMware depuis longtemps », a déclaré Pat Gelsinger en commentant les résultats de la société. Le CEO du spécialiste de la virtualisation a de quoi être satisfait. Le chiffre d’affaires trimestriel progresse de 9% sur un an à 2,03 milliards de dollars tandis que le bénéfice net s’envole de 18% à 441 millions de dollars, ou 1,04 dollar par action diluée. Moteur de cette progression : le cloud hybride. « Nous sommes ravis de la forte dynamique de nos produits et de l’enthousiasme de nos clients pour notre stratégie cloud. Nous croyons que nous avons l’architecture de cloud hybride la plus complète et la plus efficace, offrant ainsi à nos clients la liberté et le contrôle de leurs décisions en matière d’infrastructures », a ajouté le CEO.

Le quatrième trimestre a d’ailleurs été marqué par le portage en octobre de la plateforme SDDC (software defined data center) Cloud Foundation sur AWS, permettant ainsi aux clients de faire fonctionner leurs applications actuelles VMware vSphere, VSAN et NSX dans des environnements de cloud public (sur une infrastructure dédiée et optimisée) ou hybride. Un portage qui n’a toutefois pas encore porté ses fruits puisque l’offre ne sera commercialisée par VMware que dans les prochains mois. Autre mesure importante : la prise en compte, toujours au mois d’octobre, des conteneurs par vSphere, vSAN et vRealize.

Sur l’ensemble de l’année, les résultats connaissent une trajectoire assez similaire. Le chiffre d’affaires augmente de 8% à 7,09 milliards de dollars. Quant au bénéfice net, il décolle de 19% à 1,19 milliard de dollars, soit 2,78 dollars par action diluée.

Au mois de décembre, le conseil d’administration de VMware avait autorisé la société à racheter pour 500 millions de dollars d’actions. Il vient de délivrer une nouvelle autorisation pour 1,2 milliard de dollars supplémentaires cette fois. Ces rachats de titres pourront se dérouler jusqu‘au cours de l’année prochaine, en fonction des conditions du marché. VMware semble donc peu à peu se diriger vers une sortie de la bourse. La filiale de Dell-EMC est en effet cotée au Nasdaq où circulent un peu plus de 17% de ses titres.