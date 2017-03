Viveris (57 M€ de CA en 2016, 800 collaborateurs) prévoit de recruter en 2017 plus de 180 nouveaux collaborateurs en CDI (60 % en Île-de-France et 40 % en région). Experts en ingénierie industrielle et technique et spécialistes des systèmes d’information et de gestion, les nouveaux collaborateurs rejoindront l’un des deux pôles d’activités du groupe :

50 % seront recrutés pour rejoindre le pôle Ingénierie industrielle et technique. Les recrutements porteront principalement sur des postes d’ingénieurs en systèmes embarqués afin d’accompagner la croissance du groupe sur des projets exploitant cette expertise auprès d’une clientèle grands comptes dans des secteurs aussi divers que les transports, l’aéronautique, l’automobile, l’énergie…

50 % rejoindront le pôle Ingénierie des systèmes d’information pour accompagner des projets dans les secteurs de l’industrie, la protection sociale, les banques et assurances, les administrations…

Quelques exemples des postes proposés cette année :

Ingénieurs développement logiciels (J2E, Angular 2, dot net, etc.)

Ingénieurs développement logiciels embarqués

Ingénieurs électronique et FPGA

Ingénieurs logiciels et réseaux

Consultants SAP

Spécialistes du test et de la recette

Experts métier pour AMOA

Ingénieurs commerciaux

Plus de 75 % de ces offres s’adressent à des jeunes diplômés, débutants ou ayant moins de 3 ans d’expérience, de formation scientifique, informaticiens ou ingénieurs généralistes (Bac+5 essentiellement).

Pour en savoir plus : https://www.viveris.fr/index.php/carrieres-et-emplois.html