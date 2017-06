En 2017, le groupe Viveris prévoit de recruter 180 nouveaux collaborateurs pour accompagner le développement de la société. Et pour faire face à un accroissement de ses activités dans le domaine de la valorisation des données, le groupe d’ingénierie recrute et forme 10 Data Scientists, ingénieurs et universitaires avec une dominante informatique et mathématique, confirmés ou ayant une première expérience en valorisation de données.

Opérationnelle depuis 25 ans, la division Systèmes Connectés du groupe est spécialisée dans l’étude et la réalisation d’objets connectés et des systèmes d’information qui les opèrent.

La cellule « Valorisation » intervient de manière transversale sur l’ensemble des données produites par les systèmes déployés chez les clients pour :

conseiller sur la mise en place de solutions de Machine Learning et Intelligence Artificielle

aider à la spécification des besoins et définir des preuves de concept et de valeur (POC et POV) des solutions envisagées

choisir et mettre au point des algorithmes

valider la qualité des résultats

suivre l’industrialisation et le déploiement des systèmes

Les équipes d’ingénieurs Data Scientist mettent au point des systèmes pour les secteurs du tertiaire et de l’industrie (banque, assurance, distribution, santé, transport, énergie, automobile, aéronautique, défense, télécommunications…). Elles interviennent sur des projets diversifiés couvrant un large spectre de domaines d’applications et évoluent dans un environnement méthodologique et technologique de pointe.

Viveris assure la formation en continue de ses équipes tant sur les aspects techniques que méthodologiques. En général, à moyen terme les ingénieurs évoluent vers des fonctions de responsable projet ou de chargé d’affaires.