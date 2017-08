Le spécialiste du crowdtesting (test de logiciels et de sites web par une communauté des testeurs) Applause va être racheté par le fonds d’investissement américain Vista Equity Partners, spécialisé dans le logiciel et les technologies orientées données. Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées. « C’est une étape importante pour Applause, qui valide notre mission : offrir au monde une expérience digitale parfaite », explique dans un communiqué le président, CEO et cofondateur de l’éditeur, Doron Reuveni. « Notre approche centrée sur l’humain du développement et de la qualité du logiciel est aujourd’hui essentielle pour s’assurer que la technologie donne les résultats escomptés par les personnes réelles, dans un monde réel. Pour accompagner Applause dans sa prochaine étape de croissance nous sommes heureux de nous associer au talent et à l’expertise inégalées de Vista. »

Concrètement, Applause (anciennement uTest) relie les procédures de développement logiciel de ses clients à une communauté d’experts via sa plateforme SaaS afin de vérifier comment ses logiciels se comportent dans le monde réel. L’éditeur revendique plus de 250.000 testeurs professionnels dans plus de 200 pays, venant de tous groupes démographiques et utilisant tous les outils numériques et systèmes d’exploitation,

Aucun changement ne sera apporté au fonctionnement d’Applause qui continuera d’opérer sous sa raison sociale et avec ses dirigeants actuels. L’opération devrait être finalisée au cours des prochaines semaines.