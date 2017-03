Visiativ est entré en négociations exclusives, « jusqu’à début mai », pour une prise de participation majoritaire (51%) dans Numvision. Cet éditeur basé à La Ciotat (13) développe des solutions de synchronisation et de partage des données facilitant le travail collaboratif en mobilité tout en sécurisant les données de l’entreprise. Cette acquisition ciblée, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, s’inscrit dans la stratégie de l’éditeur et intégrateur visant à renforcer son pôle édition et lui permet de compléter sa plateforme collaborative Moovapps, avec une solution dédiée au stockage et à l’échange de données sécurisées entre collaborateurs. « Au regard des solutions existantes sur le marché français, les produits développés par Numvision offrent une grande simplicité d’installation, d’adaptation aux besoins spécifiques des clients, et sont disponibles en mode Saas et PaaS (hébergé) ou « on-premise » (sur les serveurs du client) », précise Visiativ dans un communiqué. L’offre est particulièrement adaptée aux PME/ETI et aux experts comptables.

Numvision a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 400.000 euros, dont 70% de récurrent. La société commercialise ses produits essentiellement en marque blanche, en direct et via une cinquantaine de partenaires. Ce rapprochement va d’ailleurs permettre à Visiativ de dynamiser et d’étoffer son réseau de partenaires.

« Les équipes de Numvision ont développé une technologie « Sync&Share » souple et compétitive répondant aux enjeux de nos clients. Visiativ souhaite continuer et accélérer les investissements déjà initiés. En intégrant la technologie développée par Numvision à notre plateforme Moovapps et en la distribuant auprès de notre portefeuille de plus de 14.000 clients et partenaires, nous poursuivons son développement », indique dans le communiqué le PDG de Visiativ, Laurent Fiard.

Cette acquisition est la deuxième réalisée par le groupe cette année après le rachat de l’éditeur de solutions CRM Solo Edition, finalisé le 1er janvier dernier. Coté sur Alternext Paris, Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 millions d’euros pour 600 collaborateurs. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros à l’horizon 2020.