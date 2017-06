Deux entreprises de la galaxie Dell s’associent. Virtustream va en effet collaborer avec Pivotal pour fournir aux entreprises un nouveau service dans le cloud destiné aux clients utilisant la plateforme Cloud Foundry.

La nouvelle offre est destinée à associer les services gérés et les services cloud d’entreprise de Virtustream à la plateforme de développement d’applications native cloud de Pivotal. « Pour être compétitives sur les marchés, les entreprises doivent pouvoir développer et déployer leurs applications toujours plus rapidement », explique dans un communiqué Kevin Reid, président et CTO de Virtustream. « Le service Pivotal Cloud Foundry leur permet d’utiliser l’une des plateformes de développement les plus populaires du marché pour mettre en oeuvre leurs applications dans le cloud en toute sécurité, en confiant la gestion de l’environnement à Virtustream, ce qui les déleste d’un poids important. »

Cette collaboration s’inscrit dans un courant de croissance rapide, pour les deux entreprises. Pivotal revendique aujourd’hui comme clients plus d’un tiers des entreprises listées dans Fortune 100, ainsi qu’une partie de plus en plus importante de celles figurant dans Fortune 2000, qui s’appuient sur sa plateforme pour développer et exploiter des applications nouvelles ou non. De même, le cloud professionnel de Virtustream est, selon la société, utilisé par un nombre croissant de sociétés Fortune 500 et 2000 pour leurs applications stratégiques dans le cloud.