En cessation de paiements, le pionnier des mémoires flash Violin Memory vient de se mettre sous la protection du Capitre 11 nous apprend CRN. Une vente aux enchères des actifs de la société sera organisée au début du mois prochain. Les actifs comprennent 58 brevets américains et 64 brevets étrangers, un chiffre d’affaires récurrent de 20 millions de dollars et la base de clients. Cette déclaration de faillite intervient un an après que le président et CEO de la société, Kevin DeNuccio, ait annoncé qu’elle « explorait des options stratégiques «.

Fondée en 2005, la société de Santa Clara, s’est fait connaître en développant ses propres unités de stockage flash à base de SSD. En 2011 elle fut la première à commercialiser une baie flash Tier-1 haute performance (1 million d’IOPS, latence de 200 microsondes, transfert jusqu’à 4 GB/s) destinée au stockage de données critiques.

Au fil des années, Violin a été confrontée à l’arrivée sur le marché d’autres start-ups proposant des solutions similaires à moindre coût, ainsi qu’à l’intégration dans les catalogues des grands spécialistes du stockage d’offres tout flash. Cela a définitivement porté un coup fatal à l’entreprise qui n’a pas su se réinventer.

En 2013, elle a réalisé une IPO qui s’est révélée catastrophique. Entrée sur le New York Stock Exchange au prix de 9 dollars, sur une valorisation de 740 millions de dollars, l’action est tombée à la première cotation à 7,02 dollars, soit une décote de 22% (aux dernières nouvelles, l’action, valait sur le marché de gré à gré, un peu plus de 5 cents). Les 162 millions de dollars levés à cette occasion ont été en bonne partie consommés, l’entreprise n’ayant jamais généré de bénéfices depuis sa création.

Quelques mois après cette opération malheureuse, le CEO, Don Basile, a été remercié et remplacé par Kevin DeNuccio dont une des premières actions fut de se débarrasser des cartes flash PCIe, cédées au sud-coréen SK Hynix.

Selon le document transmis au tribunal des faillites du département du Delaware, la société dispose de 3,62 millions de dollars en numéraire, mais doit payer chaque mois 867.000 dollars en salaires et en frais. Au cours des trois derniers trimestres, elle a perdu successivement 25,5 millions de dollars, 22,2 millions de dollars et 20,1 millions de dollars, pour des chiffres d’affaires de respectivement 10,9 millions de dollars, 9,7 millions de dollars et 7,5 millions de dollars.

Entre janvier 2014 et aujourd’hui, les effectifs sont passés de 437 à 82 personnes.

Dans un communiqué transmis à la presse américaine, Kevin DeNuccio fait preuve d’un optimisme de façade. « Nous avons pris une décision qui débouchera à la fin du mois de janvier sur la capacité de Violin à répondre aux besoins de ses clients. Pendant cette restructuration, Violin à l’intention de poursuivre la vente de solutions aux clients et de prospecter les clients pour des services et du support. »

Le mois dernier, le CEO a décidé de réduire son salaire qui est tombé de 750.000 dollars à 150.000 dollars. Arrivé aux commandes de la société en février 2014, Kevin DeNuccio avait alors déclaré à la presse américaine qu’avec l’appui de l’équipe de management, il allait apporter de la valeur aux actionnaires. On en est loin.