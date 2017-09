Le groupe Vinci a annoncé ce soir à la clôture de la bourse l’acquisition de l’intégrateur APX. Ce-dernier rejoint son pôle Vinci Energies, dont il devient filiale à 100%, et intègre le réseau Axians qui regroupe les activités informatiques et communication du groupe.

Axians, c’est un réseau d’une trentaine d’entreprises autonomes en France représentant près de 160 M€ de chiffre d’affaires et employant environ 800 personnes.

APX, qui conservera son autonomie opérationnelle, deviendra de facto sa plus grosse entité avec ses 380 collaborateurs et ses 130 M€ de chiffre d’affaires. À l’issue de l’opération, si elle est validée par l’autorité de la concurrence, Axians France pèsera quelque 300 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de près de 1.200 personnes.

Mais Axians, c’est aussi une présence dans 15 pays, principalement européens, 7.000 personnes, et 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires. APX rentre ainsi dans la cour des grands, celle des SCC, Econocom, BT, Dimension Data, Computacenter, etc. avec lesquels il avait du mal à rivaliser jusqu’à présent sur les grands appels d’offres

Très bien implanté dans les infrastructures réseaux et les communications unifiées, qui représentent plus de la moitié de ses revenus, Axians manquait jusqu’à présent d’ancrage dans les datacenters et le Cloud. C’est le principal apport d’APX, qui a su mettre en avant son expertise de « cloud builder » acquise ces dernières années.

Pour APX, cet adossement est l’opportunité d’industrialiser le déploiement de ses Vpack, son offre de Cloud privé, de s’ouvrir au marché européen, et de renforcer ses fonds propres en vue de procéder à des acquisitions. APX a en effet besoin de consolider son leadership dans les clouds privés et la transformation des datacenters en renforçant son catalogue, notamment dans les logiciels et les réseaux, et en développant ses services. Ceux-ci devraient rapidement dépasser 50% des revenus contre 40% aujourd’hui. Quant aux logiciels, ils devraient monter à 50% de l’activité négoce à court terme, alors qu’ils ne représentaient que 5 à 8% de l’activité en 2011 (30% actuellement). Cette évolution vers les logiciels et les services illustre parfaitement la transformation en cours du modèle de l’entreprise vers le Cloud.

Bruno Lampe, qui a co-créé l’entreprise en 2000, en restera le président. Il conservera son comité de direction et entrera à celui de Vinci Energies. Il aura notamment pour mission de développer les activités IT du groupe, y compris là-aussi par des acquisitions.

Cette opération est un signal fort pour le marché et notamment pour les intégrateurs. Alors que la profession était considérée comme moribonde jusque-là, ringardisée par l’avènement du Cloud, « APX montre qu’il est possible de transformer son modèle économique tout en améliorant sa rentabilité », comme le souligne Bruno Lampe. Grâce à ses efforts d’innovation (Vpacks) et de formation (plus de 200 collaborateurs passés par sa Cloud academy), APX est parvenu à doubler son résultat d’exploitation en 3 ans, pour atteindre près de 5 M€ en 2014.

Une amélioration de la rentabilité qui lui a permis de valoriser son entreprise et de la pérenniser sur le long terme.